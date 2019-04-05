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"Я прийшов, тебе нема": Петр Порошенко, не дождавшись оппонента, сдал анализы на "Олимпийском"
Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире сдал анализ крови из вен двух рук, а потом отправился сдавать другие анализы. По словам главы государства, он бы внес изменения в законодательства о выборах президента, которые бы сделали прохождение тестов на отсутствие алкогольной и наркотической зависимости обязательным — это вопрос национальной безопасности страны.
«Дебаты — не шоу, а право граждан получить информацию о программах и планах кандидатов. Спросить и получить ответ. Чтобы определить будущее государства на годы или даже десятилетия», — сказал Петр Порошенко во время брифинга. Комментируя предложение штаба Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», он добавил: «Хоть форма и была странная — на стадионе. Я на стадионе. Владимира Александровича здесь вроде бы не было. Я прийшов — тебе нема».
Президент выразил уверенность, что Владимир Зеленский «наберется мужества, доедет сюда, и дебаты состоятся». По его словам, их неплохо было бы провести в несколько этапов, во время которых участники бы обсудили моменты, касающиеся основных направлений деятельности главы государства: полномочия главнокомандующего и программу укрепления обороны и нацбезопасности, защиту конституционных прав граждан, а также международную политику.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал в НСК «Олимпийский», решив сдать анализ крови в частной клинике.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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