Спорт

Четыре гола за первые 15 минут: в итальянском футболе повторен рекорд, державшийся 87 лет (видео)

Поразительную скорострельность продемонстрировали футболисты «Аталанты» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (4:1). Команда из Бергамо забила четыре мяча уже в первые… 15 минут матча.

В стартовой пятиминутке «дубль» оформил Йосип Иличич, а затем точными ударами отличились Ханс Хатебур и Дуван Сапата, который с 20 мячами в гонке лучших бомбардиров серии А (вместе с Кшиштофом Пентеком из «Милана») уступает только 36-летнему Фабио Квальярелле из «Сампдории». С трудом пришедшая в себя «Болонья» во втором тайме усилиями Риккардо Орсолини отыграла один гол.

Кстати, «Аталанта» стала первой за 87 лет командой, забившей в первые 15 минут поединка серии А четырежды. В далеком 1932 году такой «подвиг» удался «Ювентусу» в игре с «Ромой» (7:1).

Благодаря домашнему успеху «Аталанта» набрала 51 очко и занимает в турнирной таблице серии А пятое место (до «Милана», а соответственно до «зоны Лиги чемпионов» — всего одно очко).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии во время матча серии А умер болельщик.

Фото Getty Images





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