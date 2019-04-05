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Промоутер назвал дату дебютного боя Усика в супертяжелом дивизионе (видео)
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) свой первый поединок в супертяжелом дивизионе проведет 25 мая. Правда, пока непонятно, где именно пройдет бой.
«Наиболее вероятная дата боя — 25 мая. При этом рассматриваются две локации в США — Чикаго и арена MGM National Harbor в Оксон-Хилле, штат Мэриленд, где Саша уже однажды дрался в один вечер вместе с Ломаченко и Гвоздиком (8 апреля 2017 года, когда Усик победил американца Майкла Хантера. — Авт.)», — сообщил промоутер украинца Александр Красюк в комментарии TimE boxing UA.
Также Красюк не исключил возможности проведения в будущем боя с россиянином Александром Поветкиным, который был одним из главных претендентов на дебютный бой Усика в супертяжелом весе. «Усик изъявил желание драться с Поветкиным, но наши переговоры затянулись, и в итоге мы дошли до этапа, когда некуда уже было тянуть, поэтому приняли решение драться с Такамом. Вскоре россиянин согласился на бой, но у нас уже была договоренность. Впрочем, не исключаю, что в будущем бой с Поветкиным все же состоится», — отметил функционер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты одобрили отказ Усика от пояса WBA в первом тяжелом весе.
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