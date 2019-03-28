«Уважаем твой выбор»: фанаты одобрили отказ Усика от пояса WBA (видео)

Украина

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весовом дивизионе Александр Усик (16−0, 12 КО) отказался от пояса WBA. Информацию об этом украинский боксер подтвердил на странице в Instagram.

По словам украинца, его обязали защищать чемпионский пояс в бою с россиянином Денисом Лебедевым.

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить к супертяжелому весу. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут сражаться за этот пояс — успехов», — заявил Усик.

Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира — теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте — WBO, WBC и IBF. Титул WBA Усик выиграл в поединке с Муратом Гассиевым в финале WBSS в июле 2018-го.

Примечательно, что поклонники боксера горячо одобрили его решение.

«Сильный поступок, чемпион», «Как ты сам решил, так и правильно», Двигайся, чемпион! Всё правильно говоришь", «Мужик, уважаем твой выбор», «Ты народный чемпион, твои бои приятно смотреть! Всегда буду смотреть твои бои, переживать!», «В принципе да! Вот до Джошуа добраться бы быстрей!», — пишут они.

Как известно, 39-летний Лебедев на профессиональном ринге провел 34 боя. 32 — выиграл (23 нокаутом), 2 — проиграл. В декабре 2016-го Лебедев уступил по очкам Мурату Гассиеву, которого Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии. В своем последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Лебедев по очкам победил 36-летнего американца Майка Уилсона.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30−3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе. О том, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) Усика обязала провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с Лебедевым стало известно 20 марта. Промоутерские торги были запланированы на 28 марта, минимальная ставка — $ 400 000: 75% должен был получить Усик, 25% - Лебедев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из потенциальных соперников Александра Усика в первом поединке в супертяжелом весе мог быть россиянин Александр Поветкин, который в своем последнем поединке уступил нокаутом Энтони Джошуа, но российская сторона отказалась от боя. В итоге, как сообщил журналист Ring TV, LA Times и Fox Sports Майк Коппинджер на своей странице в Twitter, украинец остановился на кандидатуре камерунца Карлоса Такама (36 побед, 28 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья). Бой пройдет 18 мая в Чикаго на арене «Юнайтед-центр», транслировать его будет стриминговая платформа DAZN.

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