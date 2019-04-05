Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

Шоу-бизнес

Солист знаменитой рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, который был вынужден отменить все концерты и срочно лечь в клинику, успешно перенес операцию. Ему заменили сердечный клапан.

Операцию легендарному музыканту провели в Нью-Йорке. Все прошло без осложнений, Мик Джаггер чувствует себя нормально. В скором времени его могут выписать из клиники для домашнего восстановления. Об этом сообщает журнал Billboard.

Напомним, группа The Rolling Stones 30 марта объявила, что ей придется отложить предстоящий тур по Северной Америке из-за проблем со здоровьем Мика Джаггера. По словам представителя группы, врачи настояли на том, чтобы вокалист прошел курс лечения.

Рок-музыкант, в свою очередь, принес извинения своим фанатам за перенос концертов и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуться на сцену как можно скорее.

Напомним, в декабре 2016 года у 73-летнего Джаггера родился сын.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что российский пародист Александр Песков перенес сложную операцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter