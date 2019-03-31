Врачи запретили Мику Джаггеру выступать

Шоу-бизнес

В субботу, 30 марта, легендарная рок-группа Rolling Stones отложила запланированное турне по США и Канаде. Причина — таинственная болезнь Мика Джаггера. 75-летнему певцу врачи настоятельно рекомендовали отказаться от выступлений. Причина пока хранится в секрете.

Сам Джаггер обратился к армии своих поклонников в Twitter и Instagram с извинениями: «Я ненавижу себя за то, что так подвожу вас, я страшно огорчен, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену». При этом Мик тоже не пишет, что случилось.

В британской прессе сообщается со ссылкой на близких друзей музыканта, что врачи обнаружили у него что-то, что заставило их сильно встревожиться. Оказывается, Джаггер перед каждым турне проходит тщательное медицинское обследование. До сих пор все было в порядке, если не считать депрессии, которую вызвало самоубийство его бывшей возлюбленной Л’Рен Скотт. Американская модель и дизайнер повесилась в марте 2014 года. Мику пришлось после этого обратиться к врачам. В результате Rolling Stones отложили тогда турне по Австралии и Новой Зеландии. Группа потеряла более 10 миллионов долларов, которые стразовая компания отказалась возмещать.

Мик Джаггер и Л'Рен Скотт

В этот раз музыканты собирались продолжить свое мировое турне No Filter, которое официально стартовало еще в конце 2017 года концертом в Гамбурге. Rolling Stones успешно отыграли десятки концертов в Европе. А в ноябре 2018 года сообщили, что отправятся гастролировать в США и Канаде. Американская часть турне должна была состоять из 17 шоу. Первый концерт был запланирован на 20 апреля в Майами. Тур хотели завершить 29 июня в Оро-Медонте (Канада).

Однако, по результатам медицинского обследования, врачи заявил Джаггеру, что он должен взять перерыв минимум на месяц. По истечении этого срока певец пройдет повторное обследование. И если подозрения медиков подтвердятся, Мику предстоит серьезное лечение.

Промоутер группы выразил уверенность в том, что Джаггер скоро полностью поправится и вернется на сцену. Компания AEG Presents/Concerts West, являющаяся организатором турне, советует тем, кто приобрел билеты на концерты Rolling Stones, не торопиться их сдавать. Билеты будут действительны. Новое расписание выступлений легендарной группы обещают скоро объявить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в декабре 2016 года у Мика Джаггера родился сын. Это восьмой ребенок знаменитого певца. Родила мальчика американская балерина Мелани Хэмрик, которой тогда было 29 лет.

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