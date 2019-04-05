Такие скрепы: Единственный планетарий в российском Барнауле передали РПЦ (фото)

Мир

Власти российского Барнаула решили судьбу единственного в городе планетария, передав здание Российской православной церкви (РПЦ). Об этом в соцсети сообщил пользователь с ником «Главный либерал».

Он сообщил, что в городе уже есть 17 православных храмов, а планетарий был только один.

Россияне оставили под записью массу язвительных комментариев.

«И правильно сделали. Нечего атеистов плодить. Сегодня не согласен с тем, что земля плоская, а завтра кривизна твоего сознания и богохульство приведут к отрицанию бога нашего-Владимира Владимыча», — иронизирует пользователь Моря (ша).

«Скажу вам так. Сейчас планетарии мало отличаются от церкви. В Н. Новгороде в планетарии видео с борта космической станции, где сзади космонавтов стоят иконы. Это не анекдот. Я вывела туда своего внука и исплевалась вся», — призналась пользователь Меня зовут Ольга.

А еще один комментатор напоминает, что Путин обозначил россиянам направление движения в рай.

«Вл.Владимирович четко обозначил: в рай, а не к звездам», — написал он.

Как известно, во время молодежного форума на Валдае в октябре 2018 года российский президент «успокоил» россиян заявлением, что будет с ними в случае ядерного удара, который якобы нанесет армия США.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе хор исполнил песню про бомбардировку Вашингтона.

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