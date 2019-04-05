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Такие скрепы: Единственный планетарий в российском Барнауле передали РПЦ (фото)
Власти российского Барнаула решили судьбу единственного в городе планетария, передав здание Российской православной церкви (РПЦ). Об этом в соцсети сообщил пользователь с ником «Главный либерал».
Он сообщил, что в городе уже есть 17 православных храмов, а планетарий был только один.
Россияне оставили под записью массу язвительных комментариев.
«И правильно сделали. Нечего атеистов плодить. Сегодня не согласен с тем, что земля плоская, а завтра кривизна твоего сознания и богохульство приведут к отрицанию бога нашего-Владимира Владимыча», — иронизирует пользователь Моря (ша).
«Скажу вам так. Сейчас планетарии мало отличаются от церкви. В Н. Новгороде в планетарии видео с борта космической станции, где сзади космонавтов стоят иконы. Это не анекдот. Я вывела туда своего внука и исплевалась вся», — призналась пользователь Меня зовут Ольга.
А еще один комментатор напоминает, что Путин обозначил россиянам направление движения в рай.
«Вл.Владимирович четко обозначил: в рай, а не к звездам», — написал он.
Как известно, во время молодежного форума на Валдае в октябре 2018 года российский президент «успокоил» россиян заявлением, что будет с ними в случае ядерного удара, который якобы нанесет армия США.
Напомним, в российском Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе хор исполнил песню про бомбардировку Вашингтона.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...