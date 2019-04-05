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Зеленский побоялся сдавать анализы независимым исследователям, – эксперт
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский испугался сдавать анализы в исследовательском центре, курируемом немецкими специалистами, вместо этого сдав их в лаборатории своего друга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий.
«По ситуации со сдачей анализов у меня есть вопросы. Точнее так — у меня масса вопросов. Что мы имеем? Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК „Олимпийский“. Порошенко согласился. Одно из условий — сдать анализы, чтобы будущий президент на был алкоголиком или наркоманом. Президент согласился. А дальше со стороны Зе_команды начался откровенный цирк», — написал Голобуцкий.
Он напомнил, что на НСК «Олимпийском» лучшая в Украине лаборатория по проверке спортсменов на допинг.
«Партнером антидопингового центра Олимпийского комитета является Немецкий антидопинговый центр, здесь установлено самое современное и высокоточное оборудование. Оно удовлетворяет жесточайшим требованиям Олимпийского комитета, УЕФА, ФИФА и других спортивных организаций, под эгидой которых проходят соревнования на „Олимпийском“. Но Зеленский, вопреки логике, сдал анализы в клинике „Евролаб“, где оборудование намного проще, чем на „Олимпийском“. То есть кандидат в президенты сдал анализы украинским врачам. В то же время Порошенко, как и обещал, поехал сдавать анализы на „Олимпийский“, где весь процесс курируют немецкие специалисты. Более того: на НСК приехали, кроме государственных медиков, еще ряд частных клиник (на видео я видел „Борис“ и „Медиком“), которые перепроверят анализы и подтвердят объективность результатов», — отметил эксперт.
По его мнению, существует несколько причин, по которым Зеленский мог вопреки логике выбрать «заведомо проигрышный» в сравнении с Порошенко вариант.
«Версия первая — Зеленский поехал сдавать анализы в „Евролаб“ потому, что эта компания принадлежит его другу Андрею Пальчевскому, который активно поддерживает его кандидатуру на телеэфирах. Возможно, у кандидата есть сомнения в том, что покажут анализы. Вдруг боится, что там найдут что-то запрещенное? Версия вторая — Зеленский боится встречи с Порошенко даже в таком формате. На самом деле шоумен уже давно избегает „очной ставки“ с действующим президентом. И история с дебатами — это история поиска миллиона причин, чтобы от них отказаться. Зеленский понимает, что шансов против опытного политика у него нет — даже, простите, в процессе обсуждения темы анализов», — подчеркнул политолог.
Третья версия, по его словам, — Зеленский, после того как его инициатива с «Олимпийским» и анализами обернулась против него же, боится ненароком учудить еще что-нибудь подобное, что потом придется расхлебывать. Потому предпочитает не рисковать и «снижать градус», который сам же и поднял.
«В любом из трех случаев ключевая мысль: Зеленский боится. А кандидат, который боится раскрыть о себе правду, боится прямых переговоров с оппонентами, боится брать на себя ответственность за свои дела может стать крайне неудачным для Украины президентом», — констатировал Алексей Голобуцкий.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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