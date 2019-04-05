Войска друга Путина генерала Хафтара начали масштабное наступление в Ливии

Мир

В пятницу, 5 апреля, резко обострилась ситуация в Ливии. Войска генерала Халифы Хафтара заняли позиции на подступах к столице страны Триполи. В их распоряжении не менее 15 грузовиков с противовоздушными зенитными орудиями. Они находятся всего в 27 километрах от города.

Приказ о наступлении на Триполи Хафтар отдал 4 апреля. Он записал специальное видеообращение к жителям столицы, в котором в частности заявил: «С божьей помощью мы продолжаем идти своим победным маршем, продолжаем нашу борьбу. Сегодня мы, как и обещали, отвечаем на призыв наших людей в Триполи, пока их терпение не иссякло. Операция по освобождению столицы положит конец власти боевиков и террористов в городе. Я приказал не стрелять по мирным гражданам и иностранцам. Призываю сложить оружие и поднять белый флаг».

Гражданская война в Ливии не закончилась после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Страна разделена на две части. Западная контролируется правительством национального согласия, которое было сформировано при содействии ООН. Его признает почти все мировое сообщество. Правительство находится в Триполи.

Восточная часть находится под полным контролем парламента, который отказался подчиниться правительству. Парламент сформировал Ливийскую национальную армию. Ею командует Хафтар, который называет себя фельдмаршалом. Ему 75 лет. Халифа — заметная фигура в Ливии. В 1969 году он активно поддерживал Каддафи и был участником военного переворота, который привел будущего диктатора к власти. Однако в 1987 году Каддафи обвинил Хафтара в поражении ливийской армии в войне с Чадом. Халифа тогда попал в плен. Когда он вернулся на родину, Каддафи отправил его в тюрьму.

После освобождения генерал уехал в США, стал диссидентом и всячески боролся с Каддафи. Когда в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся на родину и возглавил повстанцев на востоке страны. Он отказался вести переговоры с правительством, заявив, что оно состоит из исламистов.

Последние два года Хафтар налаживает тесные связи с Москвой. Его поддерживает не только Россия, но также Египет и ОАЭ. В январе 2017 года фельдмаршал посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», заходивший в территориальные воды Ливии. Тот рейд единственного российского авианосца наделал много шума. На палубе корабля была проведена совместная видеоконференция Хафтара министром обороны России Сергеем Шойгу. В августе того же года фельдмаршал уже прилетал в Москву на переговоры с Шойгу.

В 2018 году российский министр и Халифа опять общались в режиме видеоконференции в начале мая, а в ноябре Хафтар в очередной раз прилетал в Москву. В осенних переговорах между ливийским фельдмаршалом и Шойгу принимал участие бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с деятельностью частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

После этой встречи в западной прессе появилась информация об отправке в Ливию российских наемников. В частности британская газета Telegraph в марте 2019 года сообщила, что на стороне Ливийской национальной армии, которой командует Хафтар, служат сотни бойцов ЧВК. МИД России заявил, что не владеет такой информацией. Затем появились сообщения, что в помощь Халифе Москва отправила целую группу офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). МИД РФ снова заявил, что российских военных специалистов в Ливии нет.

Однако после этих сообщений Ливийская национальная армия предприняла успешное наступление. Довольно быстро были заняты несколько городов, находившихся под контролем правительства национального согласия. Стало ясно, что цель Хафтара — Триполи.

В столице Ливии в настоящее время находится Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он прибыл туда в рамках подготовки к запланированным на середину апреля мирным переговорам. Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной активностью и риском новых столкновений в стране. Он еще раз подчеркнул, что у «ливийского кризиса нет военного решения». «На пути в Ливию я с удивлением узнал о военных операциях и политических заявлениях, которые вызвали у меня серьезное беспокойство. Я призываю остановить все военные операции, взять ситуацию под контроль и прекратить резкие заявления», — заявил Гутерреш.

Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение Ливийской национальной армии. Он возложил всю ответственность за возможные «страшные последствия» на атакующую сторону, то есть на Халифу Хафтара.

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