Политика

Неожиданный поворот: в ЦИК заявили, что кандидат в президенты Украины не обязан хорошо владеть украинским языком

Действующий закон Украины «О выборах президента» не оговаривает необходимый уровень владения украинским языком кандидатами на пост президента, хотя и указывает на необходимость владения государственным языком. Такое заявление сделал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко на брифинге 5 апреля.

Также законодательством не предусмотрены какие-либо экзамены или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственным языком «надлежащим образом», «хорошо» или «свободно».

«Законом не предусмотрено, что кандидат „хорошо“ владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение» — заявил Радченко на брифинге.

По его словам, документы, которые подавали все кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном, украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.

Напомним, известный политтехнолог указал на серьезную ошибку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а Владимир Кличко предложил финалистам выборов довериться профессионалам WADA.



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