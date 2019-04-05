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Происшествия

В Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло (фото)

16:48 5 апреля 2019 114
В Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло (фото)
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

5 апреля утром в Николаеве во двор многоэтажного дома по Центральному проспекту срочно были вызваны спасатели. Причем из особого подразделения — горно-спасательного. Причина была весьма необычной: на тонких ветках дерева на уровне пятого этажа на ветру колыхалось… кресло, которое в любой момент могло свалиться на голову кому-нибудь из прохожих.

С помощью автовышки удалось добраться до мебели и спустить ее на землю. Жильцы дома предполагают, что кресло вылетело из одной из квартир верхнего этажа во время семейной ссоры.

В связи с происшедшим, управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Николаевского горсовета обратилось к жителям Николаева с просьбой не выбрасывать вещи, мусор, окурки и т. д. с балконов и окон своих квартир. Ведь в результате могут пострадать прохожие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве компания экстремалов оригинально отпраздновала 1 апреля, сбросив с крыши жилого дома по проспекту Победы рояль.

Напомним, в середине декабря в Днепре молодые люди вышвырнули с балкона микроволновку. Гулявшие в это время во дворе дома женщина с ребенком чудом не пострадали.

А летом 2018 года хорватский дипломат так горячо болел за национальную сборную, что после ее победы над Россией на радостях выбросил из окна… диван.

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