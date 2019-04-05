- 17:14 Дело Гандзюк: на Мангера надели электронный браслет
- 16:56 После нескольких недель снижения курс доллара рухнул
- 16:48 В Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло
- 16:41 Геращенко записала обращение к Зеленскому и потребовала извинений
- 16:39 Предлагали нанять ЧВК: стало известно, как Украина могла сорвать "русскую весну" на Донбассе
- 16:27 Поберегись: украинских предпринимателей предупредили об афере со стороны "активистов"
- 16:15 Под Львовом на свалке мусором засыпало трех человек, один погиб
- 16:08 За совместными учениями ВМС Украины и НАТО следил российский разведчик
- 16:00 Украина испытала новую крылатую ракету "Нептун": яркие фото и видео
- 15:50 Кремль внезапно решил сменить "куратора" по Украине: что об этом известно
В Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло (фото)
5 апреля утром в Николаеве во двор многоэтажного дома по Центральному проспекту срочно были вызваны спасатели. Причем из особого подразделения — горно-спасательного. Причина была весьма необычной: на тонких ветках дерева на уровне пятого этажа на ветру колыхалось… кресло, которое в любой момент могло свалиться на голову кому-нибудь из прохожих.
С помощью автовышки удалось добраться до мебели и спустить ее на землю. Жильцы дома предполагают, что кресло вылетело из одной из квартир верхнего этажа во время семейной ссоры.
В связи с происшедшим, управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Николаевского горсовета обратилось к жителям Николаева с просьбой не выбрасывать вещи, мусор, окурки
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве компания экстремалов оригинально отпраздновала 1 апреля, сбросив с крыши жилого дома по проспекту Победы рояль.
Напомним, в середине декабря в Днепре молодые люди вышвырнули с балкона микроволновку. Гулявшие в это время во дворе дома женщина с ребенком чудом не пострадали.
А летом 2018 года хорватский дипломат так горячо болел за национальную сборную, что после ее победы над Россией на радостях выбросил из окна… диван.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!