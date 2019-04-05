103-летний американец и его 100-летняя жена отпраздновали 82-летие со дня свадьбы (фото)

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В американском штате Северная Каролина 103-летний Д. У. Уильямс и его 100-летняя супруга Уилли Уильямс отпраздновали 82-летие со дня своей свадьбы. Об этом сообщает телеканал WSOC-TV. На вечеринку, которую организовали дочь и внучка пары в одной из местных баптистских церквей, собрались 115 друзей и родственников.

«Видеть их в таком возрасте и все еще в отличном здоровье — это такое благословение», — сказала внучка Уильямсов Б. Джей Уильям-Грин.

Уилли познакомилась с будущим мужем в 1935 году. Поженились они два года спустя и с тех пор живут счастливо. На вопрос, как они смогли так надолго сохранить свою любовь, Уилли ответила: «У меня нет секрета для этого. Просто хорошо относитесь друг к другу». Муж и жена также рассказали, что никогда не спорят и не ссорятся. А когда возникают какие-либо недоразумения — совместно обсуждают проблемы.

Внучка долгожителей добавила, что ее дедушка и бабушка — лучшие друзья. Они постоянно вместе. Любят вдвоем смотреть телевизор — особенно вестерны. А также решают кроссворды.

В 2014 году Д. У и Уилли Уильямс выиграли конкурс штата на самую долгоживущую в браке супружескую пару. А теперь они уже претендуют на национальный рекорд.

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