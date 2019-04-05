Масштабный пожар в национальном парке "Тузловские лиманы": экологи заявили о катастрофе (фото)

Происшествия

В Национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы» произошел масштабный пожар, нанесший непоправимый урон местной фауне. Как утверждают в администрации заповедника, причиной ЧП мог стать умышленный поджог сухого прошлогоднего камыша. Ранее в Закарпатье пожарным удалось спасти знаменитую Долину нарциссов. Тушить масштабный пожар без специально приспособленной техники — дело, естественно, бесперспективное. В результате в заповедных плавнях уничтожены сотни гнезд диких птиц различных видов.

«Огонь занесли извне, в районе моста у села Дивизия Татарбунарского района. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. В недоступных для спасательной техники местах сотрудники нашего парка боролись с огнем вручную», — рассказали в дирекции НПП.

Научные сотрудники заповедника с грустью и болью констатируют: «Птицы, уже успевшие вывести потомство, долго кружили над пепелищем, словно искали свои птенцов».

Еще об одной беде перелетных пернатых и обитателей заповедника рассказал известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Необычно сухая зима, безводная весна, отсутствие стока в малых реках Алкалия и Хаджидер, отсутствие прорвы в НПП „Тузловские лиманы“, которую преступно несколько раз закрывал ОК „Гранит“, уже в начале весны, создали нетипичную предкризисную картину, — отметил специалист. — Из-за дефицита воды более 3000 гектаров мелководий в водно-болотных угодьях международного значения в нацпарке, оказались высушенными».

Доктор биологии бьет тревогу: тысячи перелетных птиц лишены корма уже в самом начале весны! Что будет в летний период, страшно представить.

Русев подчеркнул, что Минприроды уже третий год тормозит финансирование восстановления связи Черного моря с Тузловскими лиманами.

«За три с половиной года, что я в этом парке, министерство не дало нацпарку ни копейки на приобретение техники, в частности, земснаряда для поддержания водообмена. При этом Минприроды выделили десятки миллионов на канал Черное море — Тилигульский лиман, значительная часть которых просто разворована. Миллионы также идут на „своих“ директоров в ряде нацпарков», — возмущается специалист.

Справка. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции — с особым охранным режимом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Черновцами сотрудники ГСЧС спасли на пожаре зайчонка. А в Одесской области неизвестные выжгли 6 тысяч гектаров заповедной степи.

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