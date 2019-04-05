Происшествия

"Непонятный запах и печет горло": в Крыму снова переполох из-за экологической катастрофы

В оккупированном Крыму жители бьют тревогу из-за новой химической атаки. Так, в Красноперекопске появился едкий, удушающий запах. Подобные жалобы поступили и из Армянска, где в 2018 году произошел химический выброс с завода «Крымский титан». Об этом пишет в Twitter блогер «КРЫМский бандеровец».

«Запах в городе какой-то непонятный и горло как будто печет слегка при вдохе», — пожаловался один из жителей.

«Бабуля пока в квартире сидит — ничего. Выходит на улицу — и удушающий кашель. Это первые звоночки», — рассказал другой.

«Позавчера часов с семи вечера начал задыхаться, этой ночью часа в два снова», — посетовал еще один крымчанин.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году оккупированный Крым пережил сильную химическую атаку из-за выбросов с завода «Крымский титан» в Армянске. Оккупантам пришлось даже на время эвакуировать детей из города.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter