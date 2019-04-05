В Сумах полицейские отговорили самоубийцу от рокового шага (видео)

Происшествия

В Сумах мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста. Полицейским удалось спасти его. Это следует из видео, опубликованного Патрульной полицией Сумской области.

Так, на линию 102 обратилась женщина, которая сообщила, что увидела неизвестного гражданина, который перелез через перила моста на улице Прокофьева и якобы собирается прыгнуть.

Патрульные мгновенно прибыли на указанное место и обнаружили за перилами моста на плите 33-летнего сумчанина с физическими недостатками. Во время общения с полицейскими он рассказал, что поссорился с братом, после чего выпил алкогольных напитков и решил покончить с собой.

Долгое время инспекторы общались с гражданином и в конце концов уговорили мужчину продолжить жить.

Похожий случай 5 апреля произошел в Николаеве. Там с Ингулецкого моста прыгнул в реку неизвестный мужчина. Упав в воду мужчина не утонул, а бултыхался в воде и звал на помощь. Прибывшие на место полицейские сумели знаками подозвать проплывающий мимо речной трамвайчик, на котором подплыли к барахтающемуся мужчине и вытащили его.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Днепре спасли 22-летнего парня, решившего совершить суицид, прыгнув с Нового моста. После падения в воду его начало уносить течением, однако на место инцидента оперативно прибыли сотрудники спасательной службы и спасли его.

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