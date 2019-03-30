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Происшествия

В Днепре спасли самоубийцу-неудачника (фото)

12:32 30 марта 2019 23
Спасатели на месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре спасли 22-летнего парня, решившего совершить суицид, прыгнув с Нового моста. После падения в воду его начало уносить течением, однако на место инцидента оперативно прибыли сотрудники спасательной службы. Ранее сообщалось, что во Львове мужчина пытался повесился на светофоре.

По словам очевидцев, парень шел по пешеходной части Нового моста, и в какой-то момент перелез через забор, после чего спрыгнул в воду.

В настоящее время молодой человек госпитализирован. У него диагностированы сильное переохлаждение и легкие ушибы, сообщает местный интернет-ресурс.

Отметим, что в этот же день в Киеве из окна 16-этажного жилого дома по адресу улица Ларисы Руденко, 10 выбросился молодой мужчина (1988 года рождения). От полученных при падении травм он скончался на месте. По предварительным данным, погибший стал жертвой алкогольного опьянения.

Как сообщали «ФАКТЫ», неделей на выезде из Харькова 40-летний мужчина пытался повеситься на перилах моста. Попытка оказалась неудачной, но и спастись харьковчанину не удалось: он погиб, сорвавшись с высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

А в Каменец-Подольском аналогичная ситуация закончилась счастливо — упав с 38-метровой высоты, самоубийца выжил, отделавшись сотрясением мозга и ушибом носа.

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