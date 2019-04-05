26.68 / 26.98 29.91 / 30.38
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Стало известно, кто покинул пятый эфир "Холостяка"

23:57 5 апреля 2019 33
Никита Добрынин
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В пятом эфире девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) главный герой устроил сразу четыре свидания. Никита Добрынин пригласил девушек в университет, танцевальный зал, на кухню и на скалу.

Оля, у которой на прошлой Церемонии роз, Никита отобрал телефон, устроила скандал во время свидания. Девушка даже захотела покинуть реалити, но Никита смог ее остановить.

- Я знал, что воспоминания студенческих лет, вызовут у девушек самые разные эмоции, — сказал Холостяк.

Элизабет и Дина отправились на свидание с Холостяком, которое он организовал на… кухне. Никита предложил девушкам сделать телячьи мозги под соусом из раков.

- Я счастлива, что могу показать свои кулинарные способности, — сказала Элизабет. Именно она получила розу прямо на свидании.

Проект покинула 22-летняя одесситка Дина.

— У нас с тобой возможны только дружеские чувства, — признался девушке Холостяк.

Церемония роз стала для девушек полной неожиданностью. Никита появился без одной розы.

- Я пообщался с каждой из вас, — сказал Никита. — Увидел позитивные и негативные стороны. Хочу продолжить вас узнавать, общаться с каждой. Я принял решение, что вы все остаетесь!

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины