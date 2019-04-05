Стало известно, кто покинул пятый эфир "Холостяка"

Шоу-бизнес

В пятом эфире девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) главный герой устроил сразу четыре свидания. Никита Добрынин пригласил девушек в университет, танцевальный зал, на кухню и на скалу.



Оля, у которой на прошлой Церемонии роз, Никита отобрал телефон, устроила скандал во время свидания. Девушка даже захотела покинуть реалити, но Никита смог ее остановить.

- Я знал, что воспоминания студенческих лет, вызовут у девушек самые разные эмоции, — сказал Холостяк.

Элизабет и Дина отправились на свидание с Холостяком, которое он организовал на… кухне. Никита предложил девушкам сделать телячьи мозги под соусом из раков.

- Я счастлива, что могу показать свои кулинарные способности, — сказала Элизабет. Именно она получила розу прямо на свидании.

Проект покинула 22-летняя одесситка Дина.

— У нас с тобой возможны только дружеские чувства, — признался девушке Холостяк.

Церемония роз стала для девушек полной неожиданностью. Никита появился без одной розы.

- Я пообщался с каждой из вас, — сказал Никита. — Увидел позитивные и негативные стороны. Хочу продолжить вас узнавать, общаться с каждой. Я принял решение, что вы все остаетесь!

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