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Стало известно, кто покинул пятый эфир "Холостяка"
В пятом эфире девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) главный герой устроил сразу четыре свидания. Никита Добрынин пригласил девушек в университет, танцевальный зал, на кухню и на скалу.
Оля, у которой на прошлой Церемонии роз, Никита отобрал телефон, устроила скандал во время свидания. Девушка даже захотела покинуть реалити, но Никита смог ее остановить.
- Я знал, что воспоминания студенческих лет, вызовут у девушек самые разные эмоции, — сказал Холостяк.
Элизабет и Дина отправились на свидание с Холостяком, которое он организовал на… кухне. Никита предложил девушкам сделать телячьи мозги под соусом из раков.
- Я счастлива, что могу показать свои кулинарные способности, — сказала Элизабет. Именно она получила розу прямо на свидании.
Проект покинула 22-летняя одесситка Дина.
— У нас с тобой возможны только дружеские чувства, — признался девушке Холостяк.
Церемония роз стала для девушек полной неожиданностью. Никита появился без одной розы.
- Я пообщался с каждой из вас, — сказал Никита. — Увидел позитивные и негативные стороны. Хочу продолжить вас узнавать, общаться с каждой. Я принял решение, что вы все остаетесь!
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?