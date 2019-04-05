«Холостяк-9»: скандальная участница решила покинуть проект

Шоу-бизнес

5 апреля на канале СТБ состоится пятый выпуск романтического реалити «Холостяк». (Напомним, что четвертый эфир шоу запомнился шокирующими откровениями и страстными поцелуями.) На этой неделе у Никиты Добрынина грандиозные планы — устроить свидание с максимальным количеством девушек.

На первое свидание недели были приглашены сразу четыре участницы: Оля, Даша, Софья и Вика. Никита Добрынин организовал им встречу в университетской аудитории, вызвав ностальгические воспоминания. Правда, не у всех они оказались хорошими. Оля закатила настоящую истерику и захотела покинуть проект прямо во время свидания.

Вторую встречу Никита устроил для Наташи, Юли и Марины, пригласив их в танцевальный класс. Но эта идея понравилась не всем — страстные танцы Холостяка с одними девушками, вызвали жгучее чувство ревности у других.

Ранее экономист из Николаева, 28-летняя Анна, покинувшая, романтическое реалити в четвертом эфире, призналась «ФАКТАМ», что ее больше всего раздражало на проекте и почему она никогда не смогла бы влюбиться в Холостяка.

О том, что происходит за кадром «Холостяка» рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и 28-летняя Лиля, так и не попавшая на индивидуальное свидание в девятом сезоне.

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