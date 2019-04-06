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Пластические операции и сексуальные танцы: подробности самого скандального выпуска «Холостяка» (фото)

9:08 6 апреля 2019 55
Холостяк Никита Добрынин
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Пятый эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из самых скандальных выпусков девятого сезона. Никита Добрынин решил устроить несколько свиданий, пригласив на них девушек, с которыми еще так и не успел пообщаться.

Приглашения на свидания четыре участницы — София, Оля, Даша и Вика — получили на минувшей Церемонии роз. Никита пригласил девушек в один из столичных вузов.

— Во мне бушевали ураганы, — призналась Ольга, отправляясь на свидание. — Но, как только я встретила Никиту, все изменилось.

— У меня особенный сюрприз, — сказал Никита, встретив девушек. — Этот университет на всю ночь наш!

— Я выбрал формат студенческого свидания, потому что учеба — время, когда все происходит впервые, — признал Никита. — Уверен, у каждой девушки найдется своя интересная история.

— На меня сразу накатила ностальгия, — призналась Виктория, которая оказалось студенткой этого университета.

— А у меня нет истории, связанной с университетом, — сказала Даша. — После школы я сразу пошла работать. Но, за неделю до проекта, узнала, что мои документы приняли и я стала студенткой первого курса.

Первой на индивидуальную беседу Никита пригласил Дашу. Холостяк предложил девушке озвучить свои мечты.

— Я мечтаю о двоих детях и собаке, — сказал Никита.

— А я о троих, — призналась Даша. — Но, вообще, мне больше хочется уехать с тобой на индивидуальное свидание.

— Мне нравится преподавать, учить, — призналась Даша, которая работает тренером парикмахерского искусства.

— У тебя есть ко мне вопросы? — спросил Никита.

— Нет, — сказала Даша и этим расстроила Никиту.

Вернувшись к девушкам, Никита стал вспоминать свои студенческие годы. Оля неожиданно рассказала Никите, что Виктория умеет читать рэп. Вике это не понравилось, но она все же прочитала несколько строчек.

— Вика открывается, — признался Никита. — И мне это очень нравится.

При личной беседе Никита сказал, что потрясен умению Вики писать и читать рэп.

— Я перестала писать стихи в 21 год, — сказала Вика. — Мне в то время перестала нравиться профессия инженера, на которую я училась. Я психанула и на полгода уехала в Китай. После этой поездки я вернулась, получила еще одно образование и теперь довольна тем, что имею.

— Вика мне начинает нравится, — признался Никита после разговора с девушкой. — Она открывается все больше.

— Мы не похожи на двух людей, которые хотят друг друга, — заключила Вика после свидания.

Вернувшись к девушкам, Никита узнал, что Оля уже два года занимается боксом.

— А у меня за спиной десять лет спортивной гимнастики, — поддержала тему Даша.

— А я занималась танцами, — сказала Вика.

Никита заметил, что София совершенно не поддерживает разговор. Холостяк пригласил девушку на индивидуальную беседу.

— У меня двоякие эмоции, — сказала София, когда осталась с Никитой наедине. — Я здесь такая, какая есть. Этот университет был единственным местом, куда я поступила на бюджет. Я учусь еще в одном вузе, и у меня совершенно нет времени для работы. Но я считаю, что в паре должны работать оба — не хочу быть содержанкой.

— София была со мной откровенной, — сказал Никита, после разговора с девушкой. — И я хочу отвечать ей взаимностью.

Никита пригласил всех девушек в кинозал, приготовив для них сюрприз. На большом экране показывали детские и студенческие фотографии Никиты.

— Никита поменялся внешне, — признала Оля. — Похорошел.

Потом на экране появились фотографии всех девушек.

— Я бы не хотела показывать свои фотографии девочкам, — сказала София.

— А я люблю свои фото, — призналась Даша.

Фотографии Оли повергли всех в шок! Девушка внешне была на себя совершенно не похожа.

— Да, я была блондинкой и жила тогда совсем другими ориентирами, — сказала Оля, рассматривая фотографии студенческих времен. — Совсем не внешностью.

Оля попросила Никиту не смотреть на экран.

— Я просто не люблю себя такую, — сказала Оля.

Никита пригласил Олю на индивидуальный разговор. Холостяк привел ее в спортзал, где был боксерский ринг.

— Мне было стыдно за те фотографии, — сказала Оля. — Это был период, когда я ужасно выглядела. Позже изменила внешность, и эти перемены были связаны с одним человеком, которому я хотела нравиться. Потом мы расстались, но я ни о чем не жалею.

Оля обняла Никиту, признавшись, что ее тянет к Холостяку.

— Все располагало к поцелую, — сказала Оля после свидания. — Но его так и не было.

Оля рассказала Никите, что ей не понравилось, как при всех девочках, на Церемонии роз, он забрал у нее телефон.

— Ты бы мог написать, что принял такое решение, — сказала Оля. — Не хочу чувствовать себя неуверенной. Мне это не нравится. Мне хотелось, чтобы ты был со мной помягче.

— Я не люблю, когда мне говорят, как себя вести, — признался Никита.

— Мне просто хотелось, чтобы Никита проявил нежность и трогательность, — сказала Оля.

— Я облегчил твои страдания с телефоном, — не понимая, чем расстроена Оля, сказал Никита. На этих словах девушка ушла из комнаты.

— Что происходит? — спросил Никита, направляясь за ней на улицу. - Я не буду перед тобой извиняться, я не сделал ничего плохого! Нам всем непросто. Отношения можно построить только, когда нет сомнений. Но я не дам собой управлять.

— А я и не пытаюсь, — сказала Оля. — Будь просто помягче. Мне холодно от того, что ты говоришь.

Никита разозлился, и Оля призналась, что была неправа.

— Я поняла, что нахожусь в зоне риска, — сказала Оля.

После возвращения к девушкам Никита держал одну розу.

— Каждой из вас я благодарен за эту ночь, — сказал Никита. — Но только в одной заметил изменения, на которые надеялся. Я отдаю ее Софии.

— Мне стало обидно, — сказала Оля и ушла из кинозала.

— Оля, вернись! - сказал ей Никита. — Это все напоминает фарс. Зачем ты все это разыгрываешь?

Оля так и не ответила, а Никита ушел, сказав, что у нее есть время подумать.

Оля выскочила из кинозала, сказав, что хочет покинуть проект.

— Я не понимаю, что сделала София, чтобы она получила розу, — сказала Оля.

В доме девушек все ждали появления четырех участниц со свидания с Никитой. София отказалась рассказывать о своем разговоре с Холостяком.

— Ты рассказала Никите о своем прошлом? — спросила Наташа Соню.

— Это была провокация со стороны Наташи, — сказала Лиля.

Свое новое приглашение на свидание Никита передал по радио.

— Марина, Наташа, Юля, хочу исполнить ваши желания, — сказал Никита. — Приготовьтесь, будет жарко!

Никита пригласил девушек в танцевальную студию, чтобы научиться сальсе.

— Я благодарна, что Холостяк воплощает мою мечту в реальность, — сказала Наташа. — Максимально отдамся чувству.

Наташе труднее всех давались танцевальные движения.

— Я была сегодня сдержанной, — призналась Юля, танцуя с Никитой.

— Правильные движения мешали Марине расслабиться, — признался Никита после занятий. — А мне хотелось, чтобы она просто получала удовольствие.

На середине занятий Наташа сказала, что туфли натерли ей ногу до крови, заставив Холостяка ухаживать за собой.

— С каждой девушкой танец был другим, — признался Никита. — Юля была очень страстная, а Марина — сдержанная.

После тренировки Холостяк пригласил Юлю на индивидуальный разговор.

— Ты очень агрессивно говорил со мной на Церемонии роз, — сказала Юля.

— Не перегибай палку, — ответил Никита.

— Я хочу решать проблемы более легким образом, — отметила Юля. — Что нам сделать?

Юля рассказала свою историю. Она встречалась с молодым человеком пять лет. Он сделал предложение, но чувства не вынесли испытаний бытом. Пара рассталась.

— Теперь я боюсь показывать свои чувства, — призналась Юля. — Открываешься, а потом не получаешь того, на что рассчитываешь.

— Просто нам надо больше общаться, — сказал Никита.

Юля призналась, что, после того как выговорилась, у нее «камень с души упал».

Беседа с Наташей началась с воспоминаний о ее детстве.

— Когда мне исполнилось пять лет, мама ушла из жизни, — рассказала Наташа. — Это повлияло на мой характер. Для меня важно, чтобы отношения были построены на чувствах.

— Рядом с Натали я буду просто купаться в заботе, — сказал Никита после разговора с девушкой. — Но через время меня это может начать раздражать.

— Если меня сильно вывести, я могу и повысить тон, — призналась Наташа. — Я безапелляционная.

— Но ты позволяешь о себе заботиться, — ответил Никита.

Марина и Никита на индивидуальном общении обсуждали занятие танцами.

— Они могут рассказать даже о том, какой человек в сексе, — неожиданно сказал Никита.

— У меня привычка танцевать с закрытыми глазами, — призналась Марина. — Я просто очень увлекаюсь.

— А мне бы хотелось, чтобы Марина больше открывала свои эмоции, — сказал Никита.

— Сегодня удивительный день, — признал Никита, обращаясь к девушкам и держа в руках розу. — Юля, мы сдвинулись с «мертвой точки». Марина, ты должна разрешить себе расслабляться. Натали, меня пугает твоя готовность к самопожертвованию. Но искренность подкупает. Эта роза — твоя.

В доме девушек никто не ожидал, что Наташа появится с розой.

— Просто нам с Мариной было стыдно возвращаться в дом! — призналась Юля.

Новое приглашение на свидание касалось Элизабет и Дины. Больше всех расстроилась Лиля, которая осталась единственной, кто еще ни разу не был на свидании с Холостяком. Девушки стали предлагать ей пойти с ними третьей, но Лиля отказалась.

Никита пригласил девушек на кухню, чтобы научиться готовить телячьи мозги. Участницы шли, понимая, что одна из них может покинуть реалити.

— Купить телячьи мозги оказалось нелегкой задачей для художника-постановщика проекта, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель реалити Антонина Чернооченко. — Но для нашей команды нет ничего невозможного! Честно говоря, приходилось выполнять задания и посложнее. Но достать мозги, действительно, было непросто. Свидание даже пришлось на час задержать, потому что художник опоздал, приобретая свежий ингредиент для блюда. Зато в итоге само блюдо оказалось очень вкусным!

— Я обрадовалась, что мы будем готовить, — сказала Элизабет. — Хочу удивить Никиту своими кулинарными способностями.

— Элизабет задавала темп готовке, — сказал Холостяк. — Я видела, как волновалась Дина.

Дина призналась, что рабочий график не позволяет ей заниматься готовкой. А вот Элизабет любит кулинарию.

— Однажды я голодала и четырнадцать дней ничего не ела, — сказала Дина. — Мне было интересно, выдержу ли.

Холостяк пригласил Дину на индивидуальную беседу.

— Я переживаю, — призналась Дина. — Знаю, что это свидание «на вылет». А мы с тобой совершенно не узнали друг друга. Мы проводим мало времени, чтобы появились у нас какие-то чувства. Я знаю, что еще не открылась.

— Ценно, когда с человеком просто комфортно и хорошо, — сказал Никита. — Я ищу в проекте такие отношения.

Никита пригласил Элизабет выпить кофе, назвав ее «кулинарным мастером».

— Ты стала более общительной, — признал Никита. — Более дерзкой.

— Я, правда, смущалась на прошлом свидании, — призналась Элизабет. — Это было зря. Сказала себе, что подобного не будет. Надо жить и наслаждаться каждым моментом.

— Мне хочется, чтобы мы были максимально искренними, — сказал Никита.

— Я плохая актриса, — ответила ему Элизабет.

Никита вернулся к девушкам с одной розой.

— Наше свидание было переполнено эмоциями, — сказал Никита. — Выбор был сложным. Я чувствую общие темы с вами обеими. Я принял решение отдать розу Элизабет.

— Я испытываю к Дине просто теплые, приятельские чувства, — признался позже Холостяк. Дина не сдерживала слез.

Последней на индивидуальное свидание Никита пригласил Лилю. За пять недель в реалити она еще ни разу не встречалась с Холостяком.

Никита устроил Лиле экстремальное свидание, пригласив ее подняться на скалу с помощью снаряжения. Холостяк признался, что с детства испытывает страх высоты.

— Я успокаивала себя, что через испытания мы пройдем вместе, — сказала Лиля. — Я видела, как Никита верит в мои силы, и это открывало у меня второе дыхание.

Никита и Лиля вместе преодолели страх и поднялись на скалу.

— Я буду твоей страховкой, когда ты будешь спускаться со скалы, — сказал Никита растерявшейся девушке.

Лиля доверилась Холостяку и успешно спустилась на землю.

— Операторов тоже пришлось страховать, — рассказала «ФАКТАМ» после съемок Антонина Чернооченко. — Они снимали подъем участников по горе, стоя на краю обрыва. Для безопасности на операторах были страховочные ремни, и их привязывали к деревьям. Признаюсь, мы очень переживали!

Лиля и Никита рассказали друг другу истории своих семей. Оба выросли в семьях без отцов.

— Мне есть чему поучиться у Лили, — признался Никита. — Наше общение было легким. Мне хотелось просто молчать и обниматься. Я хотел бы, чтобы свидание длилось бесконечно.

Лиля стала одной из обладательниц алой розы.

Церемонию роз на пятом эфире не покинула ни одна из участниц.

— Я хочу всех вас дальше узнавать, — признался девушкам Никита.

Напомним, после четвертого эфира реалити проект покинула, пожалуй, самая капризная его участница — Анна. О том, как и почему это произошло, Анна рассказала в интервью «ФАКТАМ».

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