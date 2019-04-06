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Пластические операции и сексуальные танцы: подробности самого скандального выпуска «Холостяка» (фото)
Пятый эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из самых скандальных выпусков девятого сезона. Никита Добрынин решил устроить несколько свиданий, пригласив на них девушек, с которыми еще так и не успел пообщаться.
Приглашения на свидания четыре участницы — София, Оля, Даша и Вика — получили на минувшей Церемонии роз. Никита пригласил девушек в один из столичных вузов.
— Во мне бушевали ураганы, — призналась Ольга, отправляясь на свидание. — Но, как только я встретила Никиту, все изменилось.
— У меня особенный сюрприз, — сказал Никита, встретив девушек. — Этот университет на всю ночь наш!
— Я выбрал формат студенческого свидания, потому что учеба — время, когда все происходит впервые, — признал Никита. — Уверен, у каждой девушки найдется своя интересная история.
— На меня сразу накатила ностальгия, — призналась Виктория, которая оказалось студенткой этого университета.
— А у меня нет истории, связанной с университетом, — сказала Даша. — После школы я сразу пошла работать. Но, за неделю до проекта, узнала, что мои документы приняли и я стала студенткой первого курса.
Первой на индивидуальную беседу Никита пригласил Дашу. Холостяк предложил девушке озвучить свои мечты.
— Я мечтаю о двоих детях и собаке, — сказал Никита.
— А я о троих, — призналась Даша. — Но, вообще, мне больше хочется уехать с тобой на индивидуальное свидание.
— Мне нравится преподавать, учить, — призналась Даша, которая работает тренером парикмахерского искусства.
— У тебя есть ко мне вопросы? — спросил Никита.
— Нет, — сказала Даша и этим расстроила Никиту.
Вернувшись к девушкам, Никита стал вспоминать свои студенческие годы. Оля неожиданно рассказала Никите, что Виктория умеет читать рэп. Вике это не понравилось, но она все же прочитала несколько строчек.
— Вика открывается, — признался Никита. — И мне это очень нравится.
При личной беседе Никита сказал, что потрясен умению Вики писать и читать рэп.
— Я перестала писать стихи в 21 год, — сказала Вика. — Мне в то время перестала нравиться профессия инженера, на которую я училась. Я психанула и на полгода уехала в Китай. После этой поездки я вернулась, получила еще одно образование и теперь довольна тем, что имею.
— Вика мне начинает нравится, — признался Никита после разговора с девушкой. — Она открывается все больше.
— Мы не похожи на двух людей, которые хотят друг друга, — заключила Вика после свидания.
Вернувшись к девушкам, Никита узнал, что Оля уже два года занимается боксом.
— А у меня за спиной десять лет спортивной гимнастики, — поддержала тему Даша.
— А я занималась танцами, — сказала Вика.
Никита заметил, что София совершенно не поддерживает разговор. Холостяк пригласил девушку на индивидуальную беседу.
— У меня двоякие эмоции, — сказала София, когда осталась с Никитой наедине. — Я здесь такая, какая есть. Этот университет был единственным местом, куда я поступила на бюджет. Я учусь еще в одном вузе, и у меня совершенно нет времени для работы. Но я считаю, что в паре должны работать оба — не хочу быть содержанкой.
— София была со мной откровенной, — сказал Никита, после разговора с девушкой. — И я хочу отвечать ей взаимностью.
Никита пригласил всех девушек в кинозал, приготовив для них сюрприз. На большом экране показывали детские и студенческие фотографии Никиты.
— Никита поменялся внешне, — признала Оля. — Похорошел.
Потом на экране появились фотографии всех девушек.
— Я бы не хотела показывать свои фотографии девочкам, — сказала София.
— А я люблю свои фото, — призналась Даша.
Фотографии Оли повергли всех в шок! Девушка внешне была на себя совершенно не похожа.
— Да, я была блондинкой и жила тогда совсем другими ориентирами, — сказала Оля, рассматривая фотографии студенческих времен. — Совсем не внешностью.
Оля попросила Никиту не смотреть на экран.
— Я просто не люблю себя такую, — сказала Оля.
Никита пригласил Олю на индивидуальный разговор. Холостяк привел ее в спортзал, где был боксерский ринг.
— Мне было стыдно за те фотографии, — сказала Оля. — Это был период, когда я ужасно выглядела. Позже изменила внешность, и эти перемены были связаны с одним человеком, которому я хотела нравиться. Потом мы расстались, но я ни о чем не жалею.
Оля обняла Никиту, признавшись, что ее тянет к Холостяку.
— Все располагало к поцелую, — сказала Оля после свидания. — Но его так и не было.
Оля рассказала Никите, что ей не понравилось, как при всех девочках, на Церемонии роз, он забрал у нее телефон.
— Ты бы мог написать, что принял такое решение, — сказала Оля. — Не хочу чувствовать себя неуверенной. Мне это не нравится. Мне хотелось, чтобы ты был со мной помягче.
— Я не люблю, когда мне говорят, как себя вести, — признался Никита.
— Мне просто хотелось, чтобы Никита проявил нежность и трогательность, — сказала Оля.
— Я облегчил твои страдания с телефоном, — не понимая, чем расстроена Оля, сказал Никита. На этих словах девушка ушла из комнаты.
— Что происходит? — спросил Никита, направляясь за ней на улицу. - Я не буду перед тобой извиняться, я не сделал ничего плохого! Нам всем непросто. Отношения можно построить только, когда нет сомнений. Но я не дам собой управлять.
— А я и не пытаюсь, — сказала Оля. — Будь просто помягче. Мне холодно от того, что ты говоришь.
Никита разозлился, и Оля призналась, что была неправа.
— Я поняла, что нахожусь в зоне риска, — сказала Оля.
После возвращения к девушкам Никита держал одну розу.
— Каждой из вас я благодарен за эту ночь, — сказал Никита. — Но только в одной заметил изменения, на которые надеялся. Я отдаю ее Софии.
— Мне стало обидно, — сказала Оля и ушла из кинозала.
— Оля, вернись! - сказал ей Никита. — Это все напоминает фарс. Зачем ты все это разыгрываешь?
Оля так и не ответила, а Никита ушел, сказав, что у нее есть время подумать.
Оля выскочила из кинозала, сказав, что хочет покинуть проект.
— Я не понимаю, что сделала София, чтобы она получила розу, — сказала Оля.
В доме девушек все ждали появления четырех участниц со свидания с Никитой. София отказалась рассказывать о своем разговоре с Холостяком.
— Ты рассказала Никите о своем прошлом? — спросила Наташа Соню.
— Это была провокация со стороны Наташи, — сказала Лиля.
Свое новое приглашение на свидание Никита передал по радио.
— Марина, Наташа, Юля, хочу исполнить ваши желания, — сказал Никита. — Приготовьтесь, будет жарко!
Никита пригласил девушек в танцевальную студию, чтобы научиться сальсе.
— Я благодарна, что Холостяк воплощает мою мечту в реальность, — сказала Наташа. — Максимально отдамся чувству.
Наташе труднее всех давались танцевальные движения.
— Я была сегодня сдержанной, — призналась Юля, танцуя с Никитой.
— Правильные движения мешали Марине расслабиться, — признался Никита после занятий. — А мне хотелось, чтобы она просто получала удовольствие.
На середине занятий Наташа сказала, что туфли натерли ей ногу до крови, заставив Холостяка ухаживать за собой.
— С каждой девушкой танец был другим, — признался Никита. — Юля была очень страстная, а Марина — сдержанная.
После тренировки Холостяк пригласил Юлю на индивидуальный разговор.
— Ты очень агрессивно говорил со мной на Церемонии роз, — сказала Юля.
— Не перегибай палку, — ответил Никита.
— Я хочу решать проблемы более легким образом, — отметила Юля. — Что нам сделать?
Юля рассказала свою историю. Она встречалась с молодым человеком пять лет. Он сделал предложение, но чувства не вынесли испытаний бытом. Пара рассталась.
— Теперь я боюсь показывать свои чувства, — призналась Юля. — Открываешься, а потом не получаешь того, на что рассчитываешь.
— Просто нам надо больше общаться, — сказал Никита.
Юля призналась, что, после того как выговорилась, у нее «камень с души упал».
Беседа с Наташей началась с воспоминаний о ее детстве.
— Когда мне исполнилось пять лет, мама ушла из жизни, — рассказала Наташа. — Это повлияло на мой характер. Для меня важно, чтобы отношения были построены на чувствах.
— Рядом с Натали я буду просто купаться в заботе, — сказал Никита после разговора с девушкой. — Но через время меня это может начать раздражать.
— Если меня сильно вывести, я могу и повысить тон, — призналась Наташа. — Я безапелляционная.
— Но ты позволяешь о себе заботиться, — ответил Никита.
Марина и Никита на индивидуальном общении обсуждали занятие танцами.
— Они могут рассказать даже о том, какой человек в сексе, — неожиданно сказал Никита.
— У меня привычка танцевать с закрытыми глазами, — призналась Марина. — Я просто очень увлекаюсь.
— А мне бы хотелось, чтобы Марина больше открывала свои эмоции, — сказал Никита.
— Сегодня удивительный день, — признал Никита, обращаясь к девушкам и держа в руках розу. — Юля, мы сдвинулись с «мертвой точки». Марина, ты должна разрешить себе расслабляться. Натали, меня пугает твоя готовность к самопожертвованию. Но искренность подкупает. Эта роза — твоя.
В доме девушек никто не ожидал, что Наташа появится с розой.
— Просто нам с Мариной было стыдно возвращаться в дом! — призналась Юля.
Новое приглашение на свидание касалось Элизабет и Дины. Больше всех расстроилась Лиля, которая осталась единственной, кто еще ни разу не был на свидании с Холостяком. Девушки стали предлагать ей пойти с ними третьей, но Лиля отказалась.
Никита пригласил девушек на кухню, чтобы научиться готовить телячьи мозги. Участницы шли, понимая, что одна из них может покинуть реалити.
— Купить телячьи мозги оказалось нелегкой задачей для художника-постановщика проекта, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель реалити Антонина Чернооченко. — Но для нашей команды нет ничего невозможного! Честно говоря, приходилось выполнять задания и посложнее. Но достать мозги, действительно, было непросто. Свидание даже пришлось на час задержать, потому что художник опоздал, приобретая свежий ингредиент для блюда. Зато в итоге само блюдо оказалось очень вкусным!
— Я обрадовалась, что мы будем готовить, — сказала Элизабет. — Хочу удивить Никиту своими кулинарными способностями.
— Элизабет задавала темп готовке, — сказал Холостяк. — Я видела, как волновалась Дина.
Дина призналась, что рабочий график не позволяет ей заниматься готовкой. А вот Элизабет любит кулинарию.
— Однажды я голодала и четырнадцать дней ничего не ела, — сказала Дина. — Мне было интересно, выдержу ли.
Холостяк пригласил Дину на индивидуальную беседу.
— Я переживаю, — призналась Дина. — Знаю, что это свидание «на вылет». А мы с тобой совершенно не узнали друг друга. Мы проводим мало времени, чтобы появились у нас какие-то чувства. Я знаю, что еще не открылась.
— Ценно, когда с человеком просто комфортно и хорошо, — сказал Никита. — Я ищу в проекте такие отношения.
Никита пригласил Элизабет выпить кофе, назвав ее «кулинарным мастером».
— Ты стала более общительной, — признал Никита. — Более дерзкой.
— Я, правда, смущалась на прошлом свидании, — призналась Элизабет. — Это было зря. Сказала себе, что подобного не будет. Надо жить и наслаждаться каждым моментом.
— Мне хочется, чтобы мы были максимально искренними, — сказал Никита.
— Я плохая актриса, — ответила ему Элизабет.
Никита вернулся к девушкам с одной розой.
— Наше свидание было переполнено эмоциями, — сказал Никита. — Выбор был сложным. Я чувствую общие темы с вами обеими. Я принял решение отдать розу Элизабет.
— Я испытываю к Дине просто теплые, приятельские чувства, — признался позже Холостяк. Дина не сдерживала слез.
Последней на индивидуальное свидание Никита пригласил Лилю. За пять недель в реалити она еще ни разу не встречалась с Холостяком.
Никита устроил Лиле экстремальное свидание, пригласив ее подняться на скалу с помощью снаряжения. Холостяк признался, что с детства испытывает страх высоты.
— Я успокаивала себя, что через испытания мы пройдем вместе, — сказала Лиля. — Я видела, как Никита верит в мои силы, и это открывало у меня второе дыхание.
Никита и Лиля вместе преодолели страх и поднялись на скалу.
— Я буду твоей страховкой, когда ты будешь спускаться со скалы, — сказал Никита растерявшейся девушке.
Лиля доверилась Холостяку и успешно спустилась на землю.
— Операторов тоже пришлось страховать, — рассказала «ФАКТАМ» после съемок Антонина Чернооченко. — Они снимали подъем участников по горе, стоя на краю обрыва. Для безопасности на операторах были страховочные ремни, и их привязывали к деревьям. Признаюсь, мы очень переживали!
Лиля и Никита рассказали друг другу истории своих семей. Оба выросли в семьях без отцов.
— Мне есть чему поучиться у Лили, — признался Никита. — Наше общение было легким. Мне хотелось просто молчать и обниматься. Я хотел бы, чтобы свидание длилось бесконечно.
Лиля стала одной из обладательниц алой розы.
Церемонию роз на пятом эфире не покинула ни одна из участниц.
— Я хочу всех вас дальше узнавать, — признался девушкам Никита.
Напомним, после четвертого эфира реалити проект покинула, пожалуй, самая капризная его участница — Анна. О том, как и почему это произошло, Анна рассказала в интервью «ФАКТАМ».
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