Шоу-бизнес

Пятый эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из самых скандальных выпусков девятого сезона. Никита Добрынин решил устроить несколько свиданий, пригласив на них девушек, с которыми еще так и не успел пообщаться.

Приглашения на свидания четыре участницы — София, Оля, Даша и Вика — получили на минувшей Церемонии роз. Никита пригласил девушек в один из столичных вузов.

— Во мне бушевали ураганы, — призналась Ольга, отправляясь на свидание. — Но, как только я встретила Никиту, все изменилось.

— У меня особенный сюрприз, — сказал Никита, встретив девушек. — Этот университет на всю ночь наш!

— Я выбрал формат студенческого свидания, потому что учеба — время, когда все происходит впервые, — признал Никита. — Уверен, у каждой девушки найдется своя интересная история.

— На меня сразу накатила ностальгия, — призналась Виктория, которая оказалось студенткой этого университета.

— А у меня нет истории, связанной с университетом, — сказала Даша. — После школы я сразу пошла работать. Но, за неделю до проекта, узнала, что мои документы приняли и я стала студенткой первого курса.

Первой на индивидуальную беседу Никита пригласил Дашу. Холостяк предложил девушке озвучить свои мечты.

— Я мечтаю о двоих детях и собаке, — сказал Никита.

— А я о троих, — призналась Даша. — Но, вообще, мне больше хочется уехать с тобой на индивидуальное свидание.

— Мне нравится преподавать, учить, — призналась Даша, которая работает тренером парикмахерского искусства.

— У тебя есть ко мне вопросы? — спросил Никита.

— Нет, — сказала Даша и этим расстроила Никиту.

Вернувшись к девушкам, Никита стал вспоминать свои студенческие годы. Оля неожиданно рассказала Никите, что Виктория умеет читать рэп. Вике это не понравилось, но она все же прочитала несколько строчек.

— Вика открывается, — признался Никита. — И мне это очень нравится.

При личной беседе Никита сказал, что потрясен умению Вики писать и читать рэп.

— Я перестала писать стихи в 21 год, — сказала Вика. — Мне в то время перестала нравиться профессия инженера, на которую я училась. Я психанула и на полгода уехала в Китай. После этой поездки я вернулась, получила еще одно образование и теперь довольна тем, что имею.

— Вика мне начинает нравится, — признался Никита после разговора с девушкой. — Она открывается все больше.

— Мы не похожи на двух людей, которые хотят друг друга, — заключила Вика после свидания.

Вернувшись к девушкам, Никита узнал, что Оля уже два года занимается боксом.

— А у меня за спиной десять лет спортивной гимнастики, — поддержала тему Даша.

— А я занималась танцами, — сказала Вика.

Никита заметил, что София совершенно не поддерживает разговор. Холостяк пригласил девушку на индивидуальную беседу.

— У меня двоякие эмоции, — сказала София, когда осталась с Никитой наедине. — Я здесь такая, какая есть. Этот университет был единственным местом, куда я поступила на бюджет. Я учусь еще в одном вузе, и у меня совершенно нет времени для работы. Но я считаю, что в паре должны работать оба — не хочу быть содержанкой.

— София была со мной откровенной, — сказал Никита, после разговора с девушкой. — И я хочу отвечать ей взаимностью.

Никита пригласил всех девушек в кинозал, приготовив для них сюрприз. На большом экране показывали детские и студенческие фотографии Никиты.

— Никита поменялся внешне, — признала Оля. — Похорошел.

Потом на экране появились фотографии всех девушек.

— Я бы не хотела показывать свои фотографии девочкам, — сказала София.

— А я люблю свои фото, — призналась Даша.

Фотографии Оли повергли всех в шок! Девушка внешне была на себя совершенно не похожа.

— Да, я была блондинкой и жила тогда совсем другими ориентирами, — сказала Оля, рассматривая фотографии студенческих времен. — Совсем не внешностью.

Оля попросила Никиту не смотреть на экран.

— Я просто не люблю себя такую, — сказала Оля.

Никита пригласил Олю на индивидуальный разговор. Холостяк привел ее в спортзал, где был боксерский ринг.

— Мне было стыдно за те фотографии, — сказала Оля. — Это был период, когда я ужасно выглядела. Позже изменила внешность, и эти перемены были связаны с одним человеком, которому я хотела нравиться. Потом мы расстались, но я ни о чем не жалею.

Оля обняла Никиту, признавшись, что ее тянет к Холостяку.

— Все располагало к поцелую, — сказала Оля после свидания. — Но его так и не было.

Оля рассказала Никите, что ей не понравилось, как при всех девочках, на Церемонии роз, он забрал у нее телефон.

— Ты бы мог написать, что принял такое решение, — сказала Оля. — Не хочу чувствовать себя неуверенной. Мне это не нравится. Мне хотелось, чтобы ты был со мной помягче.

— Я не люблю, когда мне говорят, как себя вести, — признался Никита.

— Мне просто хотелось, чтобы Никита проявил нежность и трогательность, — сказала Оля.

— Я облегчил твои страдания с телефоном, — не понимая, чем расстроена Оля, сказал Никита. На этих словах девушка ушла из комнаты.

— Что происходит? — спросил Никита, направляясь за ней на улицу. - Я не буду перед тобой извиняться, я не сделал ничего плохого! Нам всем непросто. Отношения можно построить только, когда нет сомнений. Но я не дам собой управлять.

— А я и не пытаюсь, — сказала Оля. — Будь просто помягче. Мне холодно от того, что ты говоришь.

Никита разозлился, и Оля призналась, что была неправа.

— Я поняла, что нахожусь в зоне риска, — сказала Оля.

После возвращения к девушкам Никита держал одну розу.

— Каждой из вас я благодарен за эту ночь, — сказал Никита. — Но только в одной заметил изменения, на которые надеялся. Я отдаю ее Софии.

— Мне стало обидно, — сказала Оля и ушла из кинозала.

— Оля, вернись! - сказал ей Никита. — Это все напоминает фарс. Зачем ты все это разыгрываешь?

Оля так и не ответила, а Никита ушел, сказав, что у нее есть время подумать.

Оля выскочила из кинозала, сказав, что хочет покинуть проект.

— Я не понимаю, что сделала София, чтобы она получила розу, — сказала Оля.

В доме девушек все ждали появления четырех участниц со свидания с Никитой. София отказалась рассказывать о своем разговоре с Холостяком.

— Ты рассказала Никите о своем прошлом? — спросила Наташа Соню.

— Это была провокация со стороны Наташи, — сказала Лиля.

Свое новое приглашение на свидание Никита передал по радио.

— Марина, Наташа, Юля, хочу исполнить ваши желания, — сказал Никита. — Приготовьтесь, будет жарко!

Никита пригласил девушек в танцевальную студию, чтобы научиться сальсе.

— Я благодарна, что Холостяк воплощает мою мечту в реальность, — сказала Наташа. — Максимально отдамся чувству.

Наташе труднее всех давались танцевальные движения.

— Я была сегодня сдержанной, — призналась Юля, танцуя с Никитой.

— Правильные движения мешали Марине расслабиться, — признался Никита после занятий. — А мне хотелось, чтобы она просто получала удовольствие.

На середине занятий Наташа сказала, что туфли натерли ей ногу до крови, заставив Холостяка ухаживать за собой.

— С каждой девушкой танец был другим, — признался Никита. — Юля была очень страстная, а Марина — сдержанная.

После тренировки Холостяк пригласил Юлю на индивидуальный разговор.

— Ты очень агрессивно говорил со мной на Церемонии роз, — сказала Юля.

— Не перегибай палку, — ответил Никита.

— Я хочу решать проблемы более легким образом, — отметила Юля. — Что нам сделать?

Юля рассказала свою историю. Она встречалась с молодым человеком пять лет. Он сделал предложение, но чувства не вынесли испытаний бытом. Пара рассталась.

— Теперь я боюсь показывать свои чувства, — призналась Юля. — Открываешься, а потом не получаешь того, на что рассчитываешь.

— Просто нам надо больше общаться, — сказал Никита.

Юля призналась, что, после того как выговорилась, у нее «камень с души упал».

Беседа с Наташей началась с воспоминаний о ее детстве.

— Когда мне исполнилось пять лет, мама ушла из жизни, — рассказала Наташа. — Это повлияло на мой характер. Для меня важно, чтобы отношения были построены на чувствах.

— Рядом с Натали я буду просто купаться в заботе, — сказал Никита после разговора с девушкой. — Но через время меня это может начать раздражать.

— Если меня сильно вывести, я могу и повысить тон, — призналась Наташа. — Я безапелляционная.

— Но ты позволяешь о себе заботиться, — ответил Никита.

Марина и Никита на индивидуальном общении обсуждали занятие танцами.

— Они могут рассказать даже о том, какой человек в сексе, — неожиданно сказал Никита.

— У меня привычка танцевать с закрытыми глазами, — призналась Марина. — Я просто очень увлекаюсь.

— А мне бы хотелось, чтобы Марина больше открывала свои эмоции, — сказал Никита.

— Сегодня удивительный день, — признал Никита, обращаясь к девушкам и держа в руках розу. — Юля, мы сдвинулись с «мертвой точки». Марина, ты должна разрешить себе расслабляться. Натали, меня пугает твоя готовность к самопожертвованию. Но искренность подкупает. Эта роза — твоя.

В доме девушек никто не ожидал, что Наташа появится с розой.

— Просто нам с Мариной было стыдно возвращаться в дом! — призналась Юля.

Новое приглашение на свидание касалось Элизабет и Дины. Больше всех расстроилась Лиля, которая осталась единственной, кто еще ни разу не был на свидании с Холостяком. Девушки стали предлагать ей пойти с ними третьей, но Лиля отказалась.

Никита пригласил девушек на кухню, чтобы научиться готовить телячьи мозги. Участницы шли, понимая, что одна из них может покинуть реалити.

— Купить телячьи мозги оказалось нелегкой задачей для художника-постановщика проекта, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель реалити Антонина Чернооченко. — Но для нашей команды нет ничего невозможного! Честно говоря, приходилось выполнять задания и посложнее. Но достать мозги, действительно, было непросто. Свидание даже пришлось на час задержать, потому что художник опоздал, приобретая свежий ингредиент для блюда. Зато в итоге само блюдо оказалось очень вкусным!

— Я обрадовалась, что мы будем готовить, — сказала Элизабет. — Хочу удивить Никиту своими кулинарными способностями.

— Элизабет задавала темп готовке, — сказал Холостяк. — Я видела, как волновалась Дина.

Дина призналась, что рабочий график не позволяет ей заниматься готовкой. А вот Элизабет любит кулинарию.

— Однажды я голодала и четырнадцать дней ничего не ела, — сказала Дина. — Мне было интересно, выдержу ли.

Холостяк пригласил Дину на индивидуальную беседу.

— Я переживаю, — призналась Дина. — Знаю, что это свидание «на вылет». А мы с тобой совершенно не узнали друг друга. Мы проводим мало времени, чтобы появились у нас какие-то чувства. Я знаю, что еще не открылась.

— Ценно, когда с человеком просто комфортно и хорошо, — сказал Никита. — Я ищу в проекте такие отношения.

Никита пригласил Элизабет выпить кофе, назвав ее «кулинарным мастером».

— Ты стала более общительной, — признал Никита. — Более дерзкой.

— Я, правда, смущалась на прошлом свидании, — призналась Элизабет. — Это было зря. Сказала себе, что подобного не будет. Надо жить и наслаждаться каждым моментом.

— Мне хочется, чтобы мы были максимально искренними, — сказал Никита.

— Я плохая актриса, — ответила ему Элизабет.

Никита вернулся к девушкам с одной розой.

— Наше свидание было переполнено эмоциями, — сказал Никита. — Выбор был сложным. Я чувствую общие темы с вами обеими. Я принял решение отдать розу Элизабет.

— Я испытываю к Дине просто теплые, приятельские чувства, — признался позже Холостяк. Дина не сдерживала слез.

Последней на индивидуальное свидание Никита пригласил Лилю. За пять недель в реалити она еще ни разу не встречалась с Холостяком.

Никита устроил Лиле экстремальное свидание, пригласив ее подняться на скалу с помощью снаряжения. Холостяк признался, что с детства испытывает страх высоты.

— Я успокаивала себя, что через испытания мы пройдем вместе, — сказала Лиля. — Я видела, как Никита верит в мои силы, и это открывало у меня второе дыхание.

Никита и Лиля вместе преодолели страх и поднялись на скалу.

— Я буду твоей страховкой, когда ты будешь спускаться со скалы, — сказал Никита растерявшейся девушке.

Лиля доверилась Холостяку и успешно спустилась на землю.

— Операторов тоже пришлось страховать, — рассказала «ФАКТАМ» после съемок Антонина Чернооченко. — Они снимали подъем участников по горе, стоя на краю обрыва. Для безопасности на операторах были страховочные ремни, и их привязывали к деревьям. Признаюсь, мы очень переживали!

Лиля и Никита рассказали друг другу истории своих семей. Оба выросли в семьях без отцов.

— Мне есть чему поучиться у Лили, — признался Никита. — Наше общение было легким. Мне хотелось просто молчать и обниматься. Я хотел бы, чтобы свидание длилось бесконечно.

Лиля стала одной из обладательниц алой розы.

Церемонию роз на пятом эфире не покинула ни одна из участниц.

— Я хочу всех вас дальше узнавать, — признался девушкам Никита.

Напомним, после четвертого эфира реалити проект покинула, пожалуй, самая капризная его участница — Анна. О том, как и почему это произошло, Анна рассказала в интервью «ФАКТАМ».

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