Происшествия

Под Киевом от взрыва гранаты в автомобиле погиб житель Полтавской области: первые фото с места ЧП

В Киевской области в Переяслав-Хмельницком районе из-за взрыва гранаты в авто погиб житель Полтавской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.

«Выездом следственно-оперативной группы, криминалистов и работников взрывотехнической службы на место происшествия было установлено, что автомобиль „Тойота Кэмри“ под управлением водителя 1976 г. р. двигался по автодороге „Киев-Переяслав-Хмельницкий“ на скорости 150 км/час. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом», — говорится в сообщении.

При осмотре полицейские обнаружили у него травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по квалифицирующим признаком «Несчастный случай».

Как сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua, погибший был 1976 года рождения. Когда приехала скорая, он еще дышал. Весь салон был залит кровью. В течении получаса, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, водитель умер, не приходя в сознание.

«У мужчины тяжелая минно-взрывная травма, насколько осколков пробили голову… Судя по всему, взрывное устройство было специально снаряжено поражающими элементами и находилось в салоне авто», — говорится в сообщении сообщества.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 4 апреля в Киеве на улице Вильямса взорвали машину офицера украинских разведслужб, участника Операции объединенных сил на Донбассе. Украинский офицер не пострадал, а вот диверсанта задержали, и сейчас он под стражей.

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