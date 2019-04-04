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В Киеве диверсант взорвал машину офицера украинской разведки: подробности и фото с места ЧП
Ночной подрыв автомобиля в Киеве на улице Вильямса оказался подготовкой убийства, причем покушались на жизнь офицера украинских разведслужб, участника Операции объединенных сил на Донбассе. Украинский офицер не пострадал, а вот диверсанта задержали, и сейчас он под стражей.
Подробности ночного взрыва рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. По его информации, диверсанта погубила самодельная мина. Взрыв случился преждевременно, подрывнику оторвало кисть руки.
По предварительным данным, диверсантом оказался гражданин одной из стран Средней Азии. Ведется следствие. Есть причины полагать, что диверсант действовал не один, а с сообщниками, а за машиной велось наблюдение.
Напомним, это уже не первый случай, когда с украинскими офицерами хотят расправиться путем подрыва автомобиля. В июне 2017 года так погиб полковник разведки Минобороны Максим Шаповал: в автомобиль заложили взрывное устройство, и машина взорвалась на ходу. А в Мариуполе в марте 2017 года похожим образом был убит полковник СБУ Александр Хараберюш. Террористка заложила взрывное устройство в машину.
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