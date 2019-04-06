73-летний израильский футболист попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

Спорт

Вратарь израильского клуба «Ирони» (Ор-Йегуда) Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.

Достижение 73-летнего голкипера, которому через несколько дней исполнится 74 года, было официально зарегистрировано после матча с «Маккаби» (Рамат-Ган) в четвертом дивизионе первенства Израиля. Команда Хайика проиграла со счетом 1:5, а сам ветеран провел на поле все 90 минут. После игры голкиперу вручили сертификат Книги рекордов Гиннеса.

Хайик побил рекорд защитника Роберта Кармоны, который в 2016 году сыграл в поединке второго уругвайского дивизиона в 54 года.

«Готов провести еще одну игру. Это достижение — не только моя гордость, но и всего израильского спорта», — цитирует Исаака Хайика ABC.

*73-летний Исаак Хайик с сертификатом Книги рекордов Гиннеса

Кстати, Исаак родился в Ираке, но в середине XX века его семья вместе с десятками тысяч иракских евреев переехала в Израиль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Болгарии побил рекорд легендарного сэра Стэнли Мэтьюза.

Фото Twitter Derek Momodu



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