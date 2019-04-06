- 13:19 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 13:14 Под Киевом 16-летний водитель стал виновником трагедии
- 13:13 «На улице может оказаться каждый»: киевлянин основал уникальный Instagram-проект помощи бездомным
- 13:08 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 12:45 "Здесь держат фронт": появились свежие фото передовых позиций ВСУ на Донбассе
- 12:32 Выборы не повлияют: в Украине оценили перспективу переговоров по Донбассу
- 12:25 73-летний израильский футболист попал в Книгу рекордов Гиннеса
- 12:11 Страшная трагедия в многодетной семье в Кривом Роге: трое погибших
- 12:05 Потеплеет, но придут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 12:05 «Очнулся на улице без денег и мобилки»: В Киеве банда таксистов-клофелинщиков травила и грабила пассажиров
73-летний израильский футболист попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото)
Вратарь израильского клуба «Ирони» (Ор-Йегуда) Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.
Достижение 73-летнего голкипера, которому через несколько дней исполнится 74 года, было официально зарегистрировано после матча с «Маккаби» (Рамат-Ган) в четвертом дивизионе первенства Израиля. Команда Хайика проиграла со счетом 1:5, а сам ветеран провел на поле все 90 минут. После игры голкиперу вручили сертификат Книги рекордов Гиннеса.
Хайик побил рекорд защитника Роберта Кармоны, который в 2016 году сыграл в поединке второго уругвайского дивизиона в 54 года.
«Готов провести еще одну игру. Это достижение — не только моя гордость, но и всего израильского спорта», — цитирует Исаака Хайика ABC.
*73-летний Исаак Хайик с сертификатом Книги рекордов Гиннеса
Кстати, Исаак родился в Ираке, но в середине XX века его семья вместе с десятками тысяч иракских евреев переехала в Израиль.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Болгарии побил рекорд легендарного сэра Стэнли Мэтьюза.
Фото Twitter Derek Momodu
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!