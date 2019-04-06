«Черноморец» проиграл в Одессе битву аутсайдеров: видеообзор матча

Спорт

В субботу, 6 апреля, поединками в Киеве и Одессе завершилась программа 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 23-й тур

«Олимпик» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Д. Фаворов, 21, Старенький, 70).

«Черноморец» (Одесса) — «Арсенал Киев» — 1:3 (Чорний, 62 — Мисси, 5, Вакуленко, 26, с пенальти, Ориховский, 35).

«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 2:3 (Караваев, 32, Белый, 54 — Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82, с пенальти). На 54-й минуте удален Кадар («Динамо»), а на 70-й — Белый («Заря»). Молодежные составы — 1:3.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 90+4), Цыганков, Вербич, Шапаренко (Гармаш, 46), Русин (Сидклей, 46).

«Александрия» — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Мораес, 12, с пенальти). Молодежные составы — 1:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 86), Патрик (Майкон, 90+2), Нем (Дентиньо, 80), Тайсон, Мораес.

«Львов» — «Мариуполь» — 2:3 (Липе, 22, Приймак, 80 — Зубков, 54, с пенальти, 77, Борячук, 70). На 53-й минуте удален Мартан («Львов»).

«Карпаты» (Львов) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Понде, 26, Швед, 38, 62, Йода, 70, с пенальти).

В поединке с черниговской «Десной» донецкий «Олимпик» на столичной динамовской арене не сумел прервать свою кошмарную серию без побед в премьер-лиге, теперь насчитывающую 11 (!) матчей (пять ничьих и шесть поражений). Успех команде Александра Рябоконя принесли результативная передача и гол Сергея Старенького.

До матча в Одессе, в котором сошлись аутсайдеры премьер-лиги, футболисты «Черноморца» не забивали 328 минут игрового времени. В свою очередь, команда Игоря Петрова до визита в Южную Пальмиру в трех последних встречах набрала четыре очка (половину того, что было добыто «канонирами» в предыдущих 19 турах!). Команда Ангела Червенкова, наконец, прервала «сухую» серию. Правда, после того, как киевляне в первом тайме сенсационно «отгрузили» одесситам три мяча. После успеха «канонироов» борьба за сохранение прописки в премьер-лиге обстрилась до предела — между «Черноморцем» и «Арсеналом-Киев» всего одно очко разницы. Напомню, что команда, финишировавшая на последнем месте, покидает элитный дивизион автоматически.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 60 очков (23 матча);

2. «Динамо» — 53 (23);

3. «Александрия» — 41 (23);

4. «Мариуполь» — 33 (23);

5. «Заря» — 32 (23);

6. «Львов» — 30 (23);

7—12-е места

7. «Десна» — 31 (23);

8. «Ворскла» — 29 (23);

9. «Карпаты» — 24 (23);

10. «Олимпик» — 20 (23);

11. «Черноморец» — 16 (23);

12. «Арсенал-Киев» — 15 (23).

Бомбардиры: 17 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Марьян Швед («Карпаты»), Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Марлос («Шахтер»).

Напомним, что в воскресенье, 7 апреля, будут сыграны четвертьфинальные поединки Кубка Украины. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Динамо».

В 24-м туре чемпионата Украины сыграют: (1--6-е места) «Мариуполь» — «Динамо», «Шахтер» — «Заря», «Львов» — «Александрия» (13 апреля); (7—12-е места) «Десна» — «Карпаты», «Арсенал-Киев» — «Ворскла», «Черноморец» — «Олимпик» (14 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в сумасшедшем поединке в Запорожье вырвало победу у «Зари».

Фото ФК «Черноморец»



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