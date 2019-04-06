"Зомбоящик терроризирует ваш мозг": выдающийся российский спортсмен обратился к сотечественникам

Мир

Известный российский теннисист Евгений Кафельников призвал своих соотечественников не вмешиваться в дела Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Друзья! Отстаньте от соседского государства! Прошу вас еще раз об этом. Они ничего плохого нам (Россиянам) не сделали. То, что сейчас там происходит, это сугубо их внутренние дела. Поймите же вы это наконец! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг», — написал Кафельников.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кафельников неодобрительно высказался о награждении президентом России Владимиром Путиным сборной России по футболу, которая вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать», — заявил спортсмен, при этом добавив, что главу государства выбрали люди, «вот и удивляйтесь».

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