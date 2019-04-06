Зеленский в своих шутках унижает украинцев, — политтехнолог

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский своими шутками о Майдане и войне унижает украинцев. Об этом на своей странице в Facebook заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Я понял, почему Зеленский так спокойно шутил об Украине, о погибших, о войне и о Майдане. Ибо если проблема твоя кровная, глубокая — то может появиться горькая ирония, может, чуть сарказма. Про помидорчики над окопами, о безбашенных, что голыми руками лезут на танки. О себе. Ибо сам это пережил и можешь себе позволить. А когда проблема чужая — тогда легко идут анекдоты. Можно посмеяться с откровенного стеба. Потому что это не о твоей жизни и о каких-то чужих людях и их чужих проблемах», — пояснил эксперт.

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Голобуцкий пишет, что украинцы могут смеяться сами над собой, они завоевали это право в бою.

«То есть украинцы о себе шутить могут — мы завоевали это право кровью. Но когда кандидат в президенты шутит о многотысячных жертвах народа, который хочет возглавить, — это уже откровенное унижение. Унижение Украины. Но больше даже унижение людей. Людей, которым очень непросто дались эти пять лет: беженцам и бойцам, вдовам и матерям, работникам и пенсионерам… Потому что украинцы шутят, украинцы держатся — но это точно не повод издеваться над ними и их потерями», — считает Голобуцкий.

По мнению эксперта, кандидат на пост президента, который издевается над народом, — недопустимое явление.

«Политик, который издевается над властью, — это нормально. Политик, который издевается над политиками, — это тоже нормально и иногда даже хорошо. А вот кандидат в президенты, который издевается над народом и его бедой, — это точно ненормально. Украинцы толерантны, но такого унижения не простят», — написал Алексей Голобуцкий.

Напомним, ранее лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук призвал избирателей задать кандидатам в президенты неудобные вопросы.

Фото golos.ua

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