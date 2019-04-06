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Россиянин сменил пол, чтобы выйти пораньше на пенсию
Россияне нашли необычный способ избежать влияния на них пенсионной реформы Путина. Так, житель города Копейска в Челябинской области сменил пол с мужского на женский и тут же обратился в отдел Пенсионного фонда. Там были вынуждены подтвердить, что мужчина действительно имеет право на «женскую» пенсию.
«Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — заявили представители Пенсионного фонда изданию «Урал-пресс-информ».
Ранее Копейский ЗАГС впервые в своей истории оформил трансгендеру новые документы, сделав это на основании утвержденной в 2018 году медицинской справки, разрешающей сменить пол.
Персональные данные «счастливчика» не разглашаются.
Напомним, в начале октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Закон был принят с поправками Путина, в соответствии с которыми для женщин пенсионный возраст повышается не до 63, а до 60 лет.
Тем не менее даже в такой редакции закон спровоцировал резкое падение рейтинга Путина.
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