Россиянин сменил пол, чтобы выйти пораньше на пенсию

Мир

Россияне нашли необычный способ избежать влияния на них пенсионной реформы Путина. Так, житель города Копейска в Челябинской области сменил пол с мужского на женский и тут же обратился в отдел Пенсионного фонда. Там были вынуждены подтвердить, что мужчина действительно имеет право на «женскую» пенсию.

«Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — заявили представители Пенсионного фонда изданию «Урал-пресс-информ».

Ранее Копейский ЗАГС впервые в своей истории оформил трансгендеру новые документы, сделав это на основании утвержденной в 2018 году медицинской справки, разрешающей сменить пол.

Персональные данные «счастливчика» не разглашаются.

Напомним, в начале октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Закон был принят с поправками Путина, в соответствии с которыми для женщин пенсионный возраст повышается не до 63, а до 60 лет.

Тем не менее даже в такой редакции закон спровоцировал резкое падение рейтинга Путина.



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