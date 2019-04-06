Происшествия

Смертельное ЧП в киевской многоэтажке: масштабная эвакуация не спасла от трагедии (фото)

При пожаре в многоэтажном доме по улице Сикорского (Шевченковский район Киева) погиб человек. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Информация о возгорании в квартире на 8 этаже дома по улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, 6 (Танковая) поступила спасателям в 12:03.

«Во время ликвидации пожарные эвакуировали шестерых жителей, еще пятерых — с помощью автолестницы», — говорится в официальном сообщении.

Среди спасенных оказались и трое жителей горевшей квартиры, при осмотре которой был обнаружен обгоревший труп.

Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, 2 апреля в Киеве загорелся бизнес-центр, а в марте пожар в многоэтажном доме на Оболони привел к гибели двух человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter