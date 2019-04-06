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"Я не хочу, чтобы вас били": из-за странной реплики Зеленского в адрес журналистов разгорается скандал
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о необходимости проведения медэкспертизы перед дебатами.
5 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире в лаборатории НСК «Олимпийский» сдал анализы крови из вен двух рук, а потом отправился сдавать другие анализы. По словам главы государства, он бы внес изменения в законодательство о выборах президента, которые бы сделали прохождение теста на отсутствие алкогольной и наркотической зависимости обязательными, так как это вопрос национальной безопасности.
В свою очередь кандидат на пост президента Владимир Зеленский отправился сдавать анализы в частную клинику, заявив, что на «Олимпийском» нет лаборатории. После сдачи анализов Зеленский на несколько минут вышел к журналистам, которые начали задавать ему множество вопросов, от ответов на которые кандидат фактически увиливал. Он подробно рассказал, какие анализы он сдавал, сколько крови из него выкачали и когда будут готовы результаты. Затем кандидат заявил, что вся необходимая информация будет в следующих видеообращениях, и с помощью охраны начал пробиваться к машине. Журналисты продолжали выкрикивать вопросы, и Зеленский, видимо в шутку, произнес: «Я не хочу, чтобы вас били».
Эта фраза вызвала негодование в журналистской среде. Татьяна Шустрова, журналистка Expresso TV, прокомментировала ее на своей странице в Facebook.
Также появилось видео с места инцидента.
Напомним, в сети высмеяли приглашение лаборатории Eurolab, которое та направила в администрацию Петра Порошенко. Тем временем известный политтехнолог обвинил Зеленского в унижении украинцев.
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