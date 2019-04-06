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"Честные и абсолютно свободные": в YES оценили украинские выборы
Правление Ялтинской Европейской Стратегии (YES) отметило проведение в Украине честных и прозрачных президентских выборов, а также подтвердило их соответствие избирательным стандартам БДІП/ОБСЕ. Об этом было заявлено на встрече членов правления Ялтинской Европейской Стратегии с главой государства.
На встрече Порошенко подчеркнул важность текущих выборов для Украины, поскольку вопрос стоит о независимости и суверенитете государства. Также на данном этапе критически важным является продолжение реформ на пути к полноценному членству в НАТО и будущему членству в ЕС.
Бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил высокий уровень демократии, продемонстрированный в Украине в ходе первого тура выборов и поздравил с этим главу государства, а экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт отметил высокий уровень избирательного процесса и поздравил президента Украины с демократическими выборами.
«Эти выборы были честные и абсолютно свободные», — констатировал он и отметил, что к такому же выводу пришли международные наблюдатели, которые внимательно наблюдали за первым туром голосования.
Напомним, Порошенко записал проникновенное обращение к украинцам.
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