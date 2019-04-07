Армия друга Путина атакует столицу Ливии с трех сторон (фото)

Мир

В воскресенье, 7 апреля, Ливийская национальная армия, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, усилила наступление на Триполи. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Хафтар 4 апреля отдал приказ взять столицу Ливии. Его войска подошли к городу на расстояние 27 километров, но затем были отброшены назад ударом подразделений, верных правительству национального согласия, которое возглавляет премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж.

Сарадж предложил Хафтару сесть за стол переговоров при условии, что Ливийская национальная армия прекратит боевые действия. Фельдмаршал отказался. С Хафтаром побеседовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находился 4 апреля в Триполи. Их разговор состоялся в пятницу, 5 апреля. Гутерреш призвал фельдмаршала отказаться от применения силы. Хафтар заявил, что не прекратит военную операцию до тех пор, пока его войска «не победят терроризм».

Фельдмаршал Халифа Хафтар

После этого Сарадж объявил мобилизацию. Премьер-министр подчеркнул, что Хафтар оттолкнул протянутую ему руку мира. Сарадж обвинил фельдмаршала в предательстве и попытке государственного переворота. Самолеты правительственных войск нанесли удар по позициям Ливийской национальной армии, однако о том, какие потери понесла армия Хафтара, не известно.

После этого фельдмаршал бросил свои силы, а это хорошо обученная армия, на Триполи по трем направлениям одновременно. В воскресенье, 7 апреля, бои идут в муниципалитете Таджура к востоку от ливийской столицы, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге, где расположен международный аэропорт Триполи. Он уже несколько лет не используется, но представляет собой важный стратегический объект. Его взлетные полосы можно использовать для получения боеприпасов и подкрепления транспортными самолетами.

Солдаты Халифы Хафтара

Западные эксперты отмечают, что Хафтар рвется к трем другим главным объектам — аэропорту Митига, находящемуся в черте города (все авиарейсы в Триполи выполняются здесь), государственному телецентру и национальному банку. Солдаты фельдмаршала находятся уже в 15 километрах от центра ливийской столицы.

Триполи обороняют правительственные войска и лояльные им отряды сил самообороны. Однако 7 апреля одна из крупнейших исламистских группировок «Специальные силы сдерживания» (RADA), которая поддерживала правительство национального согласия, заявила в соцсетях, что переходит на сторону Хафтара.

В Триполи царит паника. Жители города запасаются провизией, питьевой и топливом.

Совет Безопасности ООН призвал все силы в Ливии «избежать эскалации конфликта». Министры иностранных дел стран «Большой семерки» на встрече во Франции потребовали 6 апреля немедленно прекратить военные действия в Ливии. Их заявление было направлено в первую очередь Хафтару.

Напомним, после падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. В Триполи находится правительство национального согласия. Оно было сформировано под эгидой ООН и признано большинством стран мира, однако контролирует столицу и небольшую территорию страны вокруг Триполи. Остальная часть Ливии находится преимущественно под контролем парламента. Он и создал Ливийскую национальную армию, командование которой поручил Халифе Хафтару. Фельдмаршал за последние два года несколько раз беседовал по телефону и очно с министром обороны России Сергеем Шойгу. Москва оказывает поддержку Хафтару. По некоторым сведениям, в его распоряжении находятся российские наемники из ЧВК, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину. А недавно к фельдмаршалу прибыла значительная группа офицеров Главного управления Генштаба (бывшее Главное разведывательное управление — ГРУ).

Впрочем, Кремль это информацию подтверждать отказывается. В субботу, 6 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь выступил с резким заявлением. Он потребовал «не назначать виновных в одностороннем порядке». «Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор Ливия превратилась в разрушенное государство, давайте называть вещи своими именами, и в черную дыру, через которую идут на юг террористы, незаконная контрабанда оружия, а на север — потоки нелегальных мигрантов», — заяви Лавров, находясь в Египте. Египет и ОАЭ также поддерживают фельдмаршала Хафтара.

В субботу, 6 апреля, спецпосланник ООН Гасан Саламе заявил, что его встреча с Хафтаром не дала результата. Тем не менее, ООН намерен провести в Триполи конференцию по Ливии, запланированную на 14−16 апреля, несмотря на обострение обстановки. «Мы сделаем это, если только не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы», — подчеркнул Саламе, пообещав не покидать ливийскую столицу.

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