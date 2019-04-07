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Человек из подворотни хотел как можно больше нахапать: знаменитый россиянин резко высказался о Путине
Выбирая Владимира Путина, россияне голосовали за образ нового, здравомыслящего человека, а вместо этого получили правителя с синдромом бывшего бедняка и неуемной жадностью. Такую нелестную характеристику дал российскому президенту знаменитый режиссер-комедиограф Юрий Мамин, вынужденный из-за текущей российской политики эмигрировать в США.
По словам режиссера, переход от Ельцина к Путину вместо того, чтобы оздоровить, очистить Россию, обернулся для народа еще большей тягой верхушки к стяжательству.
«Пьяный Ельцин, который мог писать на шасси самолета в присутствии встречающей делегации, — это был позор для России. Такие вещи разлагают население. Да, Путин дал новые надежды. Мы рассчитывали на то, что им управляет здравый смысл, а потом выяснилось, что его нет, есть только одно стяжательство, желание бедного человека из подворотни нахапать как можно больше для своей компании», — объяснил Мамин в интервью радио «Свобода».
Режиссер признается, что не видит рецептов выздоровления для «оглупленной» России: «Никто не верит в совесть, в честь, в достойные человеческие качества, а все занимаются только стяжательством. Ненавидят верхушку, потому что она богаче их, но большинство хотело бы поменяться с ними местами… Путин уйдет рано или поздно, а что будет с этой оглупленной, отравленной страной, которая была когда-то самой читающей, а стала одной из самых невежественных… Ну что тут делать?».
Напомним, Мамин пришел в кинематограф после учебы на режиссерских курсах у Эльдара Рязанова и прославился фильмами «Окно в Париж», «Бакенбарды», «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Не думай про белых обезьян». В интервью «ФАКТАМ» Мамин объяснил, почему ему больше всего по душе снимать сатирические, философские и глубокомысленные комедии.
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