Мир

В Брунее 3 апреля вступили в силу новые законы, основанные на канонах шариата. Чтобы признать человека виновным в совершении любого преступления достаточно свидетельства четырех мусульман. Воровство наказывается теперь отсечением руки. А вот гомосексуализм и супружеская измена караются смертью. Виновных забивают камнями или кнутом!

Новые законы были приняты еще в 2014 году, так что они не стали неожиданностью для населения султаната. Однако многие жители Брунея все же надеялись, что их правитель, султан Хассанал Болкиах не решится ввести их в действие.

Султан Брунея Хассанал Болкиах

Но это все же произошло. Западные СМИ полагают, что таким способом Болкиах пытается удержать власть, доверие к которой снижается вместе с ослаблением экономики страны, основанной преимущественно на добыче и продаже нефти. Бруней — небольшое государство. Население составляет 423 тысячи человек. Из них 78 процентов исповедуют ислам. При этом султанат находится на четвертом месте по запасам нефти в Юго-Восточной Азии. Покупателями нефти из Брунея являются преимущественно азиатские страны.

Тем не менее, на протяжении многих лет султан Болкиах стремился создать имидж мудрого и щедрого правителя в глазах Запада. Он часто приглашал к себе звезд поп-музыки и кино мирового уровня. Красоты Брунея рекламировались многими европейскими и американскими телекомпаниями и печатными изданиями. Большой популярностью пользовалась сеть отелей Dorchester Collection, владельцем которой фактически является государственное инвестиционное агентство султаната BIA. По оценке экономистов, BIA распоряжается примерно 39 миллиардами долларов.

Теперь все резко изменилось. Возмущению мировой общественности новыми законами в Брунее задают тон знаменитости. Известный актер и режиссер Джордж Клуни заявил, что больше не будет останавливаться в отелях Dorchester, потому что Бруней нарушает права человека.

«Бруней — это монархия, и, безусловно, никакой бойкот не приведет к изменению этих законов. Но неужели мы будем платить им за то, что они нарушают права человека? Каждый раз, когда мы въезжаем в эти гостиницы, обедаем или встречаемся с кем-то в этих отелях, мы кладем деньги в карман людям, которые хотят забивать до смерти камнями и кнутами собственных граждан!», — заявил Клуни.

Предложенный им бойкот тут же поддержал легендарный музыкант сэр Элтон Джон. А 6 апреля не менее 500 человек устроили акцию протеста перед входом в Dorchester Hotel в Лондоне. Ее организовали правозащитник Питер Тэтчелл и канадский писатель Джордан Таннахилл.

Джордан с тремя друзьями заказал столик в ресторане отеля на час дня. Когда официант принял у них заказ, четверо активистов принялись выкрикивать призывы к бойкоту и развернули радужные флаги, являющиеся символом ЛГБТ-сообщества во всем мире. Охрана отеля немедленно выдворила их из ресторана. А на улице уже собрались десятки других активистов.

Кампания протеста, организованная знаменитостями и правозащитниками, уже дала ощутимые результаты. Руководство Deutsche Bank запретило всем своим подчиненным останавливаться в отелях Dorchester и проводить там встречи. Отменили проведение своих мероприятий в гостиницах данной сети Английский национальный балет и международный благотворительный фонд Make A Wish. Также перенесена в другое место церемония вручения престижной британской телепремии TV Choice Awards.

Всемирно известное туристическое агентство STA Travel (Швейцария) заявило о том, что прекращает продажу билетов для своих клиентов на рейсы авиакомпании Royal Brunei Airlines. С этой же авиакомпанией прекратила сотрудничество второй по величине австралийский авиаперевозчик Virgin Australia Airlines.

Британская компания Transport For London (TfL), управляющая всеми видами общественного транспорта в британской столице, приняла решение убрать всю рекламу, призывавшую посетить Бруней.

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Более 50 тысяч человек подписались под петицией, которая обращена к Оксфордскому университету. Она требует лишить султана Брунея почетной ученой степени.

Требования к отмене жестоких законов звучат и на самом высоком международном уровне. К султану Болкиаху уже официально обратилась Организация Объединенных Наций, а также власти Великобритании, Франции и Австралии.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который недавно заявил о намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, написал в Twitter: «Забивать камнями до смерти за гомосексуальность или измену отвратительно и аморально. Каждый человек на Земле имеет право на уважительное отношение и жизнь без страха».

Международная правозащитная организация Amnesty International требует, чтобы власти Брунея немедленно отказались от новых «глубоко порочных законов». В заявлении организации подчеркивается, что Бруней стал первой страной в Юго-восточной Азии, где правила шариата стали законами на национальном уровне. Это превращает султанат в «азиатскую Саудовскую Аравию».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Брунее, а также ряде других стран Юго-Восточной Азии и Африки были замечены наемники из российских ЧВК.

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