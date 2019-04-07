Происшествия

Бойцовский пес в Ровно напал на ребенка и едва не разорвал его: подробности и видео

Случай с нападением бойцовской собаки на четырехлетнего ребенка в Ровно обрастает новыми подробностями. Владельцу грозит уголовная ответственность, а сам пес исчез — возможно, был вывезен хозяином из города.

Нападение случилось на детской площадке. Уже известно, что на ребенка напал питбуль. Эта порода в Украине внесена в список потенциально опасных. Оттаскивали от малыша агрессивную собаку ее хозяин и еще один проходивший мимо мужчина. Случайному свидетелю ЧП удалось разнять пасть собаке, отнести в аптеку пострадавшего ребенка и оттуда вызвать скорую помощь. Мать ребенка тем временем пыталась спасти от животного младшую двухлетнюю дочь.

Четырехлетний мальчик остается в больнице: ему наложили швы, поскольку раны от зубов пса были очень глубокими. «Состояние при поступлении было тяжелое. Кроме того, тяжелые травмы, конечно, ребенок перенес и имеет психологическую травму», — рассказал в эфире ТСН заведующий ортопедо-травматологическим отделением Ровенской областной детской больницы Игорь Яковец.

Полиция установила хозяина собаки и побывала у него дома. Пес тем временем куда-то пропал. Руководитель отдела коммуникации полиции Ровенской области Антон Крук говорит, что владелец собаки уже привлекался на нарушение порядка содержания животного.

Теперь владельцу собаки может грозить уголовная ответственность. Статьей 128 УК Украины предусмотрено наказание до двух лет ограничения свободы.

«В случае, если пострадавшему в результате бездействия хозяина собаки были нанесены средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, такой хозяин может быть привлечен к уголовной ответственности… Если в результате нападения собаки был нанесен ущерб имуществу или здоровью потерпевшего, или ему были нанесены соответствующие неимущественные потери, он имеет право на возмещение материального и морального вреда», — рассказал представитель полиции Ровно в Facebook.

Напомним, случаи, когда питбули проявляют агрессивность, встречаются довольно часто. Так, 45-летняя женщина лишилась руки из-за нападения питомца. А в Харькове двое питбулей напали на прохожего и около получаса терзали его.

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