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В сети сообщили о наглом задержании полицией активиста в центре Киева: подробности, фото и видео

В Киеве на Майдане задержали активиста общественной организации «Відсіч» Леонида Овчаренко. Активист планировал раздавать гражданам листовки об опасности российского реванша. Овчаренко успел раздать только одну листовку, после чего на место прибыла полиция и отвезла активиста в участок.

Организация «Відсіч» обнародовала видео с Майдана. Задерживать одного активиста приехали 15 сотрудников полиции на двух автомобилях и автобусе.

Представители «Відсіч» говорят, что в листовке действительно упоминалось имя одного из кандидатов в президенты, но не было ни единого призыва голосовать «за» или «против». Следовательно, называть активиста агитатором и вменять ему в вину нарушение правил агитации — незаконно.

Активисты высказали мнение, что такие действия полиции являются свидетельством поддержки Владимира Зеленского со стороны главы МВД Арсена Авакова.







В отношении Овчаренко составлен протокол об админнарушении.

Организация «Відсіч» говорит, что цель их акции — такая же, как и в 2012 году: информационная. В «черных палатках» в период выборов в Верховную Раду активисты информировали граждан об угрозах, которые несет объявленный некоторыми силами политический курс.

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