Где смотреть онлайн «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 10 апреля, на 74-тысячной арене «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона» проведут первую встречу ¼ финала Лиги чемпионов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БАРСЕЛОНА»

В прежние годы «МЮ» и «Барселона» встречались друг с другом 11 раз: трижды победили англичане, четыре раза — испанцы, а еще четыре поединка завершились вничью. При этом две последние очные дуэли соперников пришлись на финалы Лиги чемпионов, и обе завершились триумфом каталонцев — 2:0 в 2009-м (Это'О, Месси) и 3:1 в 2011-м (Педро, Месси, Вилья — Руни).

В прямом эфире английско-испанскую дуэль 10 апреля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 2». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (10 апреля также состоится встреча «Аякс» — «Ювентус»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» героически выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»



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