26.61 / 27.00 29.84 / 30.40
Киев: +10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть онлайн «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

7:35 8 апреля 2019 83
Манчестер Юнайтед Барселона
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В среду, 10 апреля, на 74-тысячной арене «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона» проведут первую встречу ¼ финала Лиги чемпионов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БАРСЕЛОНА»

В прежние годы «МЮ» и «Барселона» встречались друг с другом 11 раз: трижды победили англичане, четыре раза — испанцы, а еще четыре поединка завершились вничью. При этом две последние очные дуэли соперников пришлись на финалы Лиги чемпионов, и обе завершились триумфом каталонцев — 2:0 в 2009-м (Это'О, Месси) и 3:1 в 2011-м (Педро, Месси, Вилья — Руни).

В прямом эфире английско-испанскую дуэль 10 апреля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 2». А еще раньше, в 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (10 апреля также состоится встреча «Аякс» — «Ювентус»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» героически выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины