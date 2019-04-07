Происшествия

В Днепре парни ради забавы сбросили мужчину с моста, он погиб: появилось шокирующее видео

В городе Днепр произошел шокирующий инцидент — двое совершеннолетних парней сбросили мужчину с моста в реку, чтобы снять это на видео.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, полиция задержала двух граждан 1993 и 1996 г. р. Мужчина, которого они силой сбросили с моста, погиб. Также Аброськин выложил короткий ролик с моментом инцидента, на котором видно, что мужчина, по всей видимости бездомный, пытается перелезть через парапет, однако ему этого сделать не дают.

В комментариях требуют жестко наказать злоумышленников за содеянное.

Как сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года в Черкасской области подростки без всякой на то причины вырубили мужчину. В прессе заговорили о появлении новой «забавы» среди подростков — нападать на людей и беспричинно их избивать.



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