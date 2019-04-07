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Происшествия

Мужчине поездом снесло голову: фото с места жуткого ЧП в Киеве (18+)

14:20 7 апреля 2019 332
рельсы
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле центрального железнодорожного вокзала обнаружили обезглавленного мужчину. По предварительным данным, смерть наступила из-за наезда поезда. Был ли это несчастный случай или очередное самоубийство на железной дороге и с какой целью мужчина находился на путях вечером 6 апреля, пока выясняется.

Как сообщает Информатор, личность погибшего уже установлена. Это житель города Ирпеня Киевской области. Мужчине было 34 года.

Полицию на место ЧП вызвал машинист поезда, проезжавшего поблизости от места трагедии.

мужчина

телефон

Напомним, 11 марта на Южном железнодорожном вокзале в Киеве свел счеты с жизнью пожилой мужчина — он дождался прибытия поезда и прыгнул на рельсы.

Фото kiev.informator.ua

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