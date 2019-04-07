Происшествия

Известный французский винодел заявляет о поджоге его виноградников в Шабо Одесской области

Вечером в субботу, 6 апреля, неизвестные подожгли часть территории виноградников французского винодела Кристофа Лакарена.

Об этом Лакарен, который ряд лет проживает в поселке Шабо Белгород-Днестровского района области, заявил в Facebook.

«Вечером в субботу около 1 га ркацители сгорело от рук бандитов. В Украине — хаос. Для своего развития Украина нуждается в серьезных переменах», — написал Лакарен, отметив также помощь, оказанную при тушении пожара шабовскими спасателями.

В правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.

Ране «ФАКТЫ» рассказывали о том, как одесские налоговики обвинили Лакарена в незаконной торговле спиртным. Вооруженные спецназовцы изъяли оборудование и опечатали склад готовой продукции. После этого скандального наезда в винодельческом хозяйстве француза в Шабо провели заседание совета экономического развития региона с участием руководителей Государственной фискальной службы (ГФС), прокуратуры и предприятия «Одессастандартметрология». Там же выяснилось: чтобы заниматься производством и реализацией вин, Кристофу де Лакарену требуются минимум 14 разрешительных документов.

В мае минувшего года он все же получил необходимые бумаги. Однако это не остудило пыл тех, кто задался целью воспрепятствовать виноделу. В конце ноября на полях, которые в Шабо арендует француз, попытались уничтожить виноградники.

«Я как раз ехал в Одессу на очередную налоговую проверку, когда позвонила жена и рассказала, что бульдозер заехал на мою территорию и начал выкорчевывать виноград, — рассказал тогда винодел. — Она вызвала полицию. Составили протокол. Я в полном шоке».

Кристоф связывает происходящее с желанием отдать земли под застройку. Местные жители, у которых он взял во временное пользование участки, требовали досрочно расторгнуть договор аренды.

«Данная земля в аренде у пайщиков еще с 2007 года на 15 лет, — объясняет Лакарен. — Это рейдерская операция на моей территории, потому что сейчас стало прибыльно просто застраивать виноградники».

Кроме того, по словам винодела, у него опять начались проблемы с контролирующими органами: «Услуги лаборатории и технолога можно было получить в Таировском институте, но теперь опять требуют свою экспертизу. Это один шаг вперед и три назад. Здесь уничтожают мелких производителей и конкуренцию. Я боюсь, что через пару недель могу оказаться вообще без виноградников и мне придется уехать».

Напомним, Кристоф Лакарен происходит из знаменитого аристократического французского рода, носит титул маркиза де Фабяни. Переехал в Одесскую область более 10 лет назад, женившись на украинке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, почему украинские фермеры становятся жертвами рейдеров.

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