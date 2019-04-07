Политика

ЦИК оглашает результаты выборов президента: как голосовали за Порошенко и Зеленского (видео, фото)

По результатам подсчетов всех протоколов избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия составила итоговый протокол, в соответствии с которым 30,24% голосов на выборах набрал Владимир Зеленский, а действующий глава государства — 15,95% соответственно.

Кроме того, обнародованы результаты голосования по регионам.

В Винницкой области большинство избирателей (23,42%) проголосовали за Владимира Зеленского, за Петра Порошенко отдали голоса 22,37% избирателей.

В Волынской области показатели Зеленского и Порошенко составляют 21,63% и 18,98% соответственно.

В Днепропетровской области за Владимира Зеленского отдали голоса 45,34% избирателей, за Порошенко — 8,32% (на втором месте в регионе оказался Юрий Бойко с показателями 12,36%).

В Донецкой области за Зеленского проголосовали 24,74% избирателей, за Порошенко — 12,64%.

В Житомирской области поддержка Зеленского составила 27,83%, Порошенко — 15,94% (на втором месте в регионе — Юлия Тимошенко с показателем 17,42%).

В Закарпатской области за Владимира Зеленского проголосовали 38,35% избирателей, за Петра Порошенко — 11,41%.

В Запорожской области 39,75% избирателей поддержали Зеленского, а 8,76% - Петра Порошенко.

Избиратели Ивано-Франковской области 21,30% голосов отдали Петру Порошенко, 16,07% - Владимиру Зеленскому.

В Киевской облати 30,86% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, 18,56% - за Петра Порошенко.

В Кировоградской области 34,52% человек отдали голоса Владимиру Зеленскому, 11,79% - Петру Порошенко.

ЦВК підводить підсумки голосування у першому турі #вибори2019. Так проголосували у Вінницькій області. pic.twitter.com/xoEjfWtFmq — Civil Network OPORA (@opora) 7 апреля 2019 г.

По итогам рассмотрения протокола комиссия включила в повестку дня вопрос о назначении второго тура выборов.

В настоящее время заседание комиссии продолжается.

Напомним, европейские дипломаты назвали выборы президента в Украине честными и прозрачными. Также «ФАКТЫ» писали о том, с каким обращением к украинцам выступил Петр Порошенко накануне установления окончательных результатов выборов.

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