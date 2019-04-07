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ЦИК оглашает результаты выборов президента: как голосовали за Порошенко и Зеленского (видео, фото)
По результатам подсчетов всех протоколов избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия составила итоговый протокол, в соответствии с которым 30,24% голосов на выборах набрал Владимир Зеленский, а действующий глава государства — 15,95% соответственно.
Кроме того, обнародованы результаты голосования по регионам.
В Винницкой области большинство избирателей (23,42%) проголосовали за Владимира Зеленского, за Петра Порошенко отдали голоса 22,37% избирателей.
В Волынской области показатели Зеленского и Порошенко составляют 21,63% и 18,98% соответственно.
В Днепропетровской области за Владимира Зеленского отдали голоса 45,34% избирателей, за Порошенко — 8,32% (на втором месте в регионе оказался Юрий Бойко с показателями 12,36%).
В Донецкой области за Зеленского проголосовали 24,74% избирателей, за Порошенко — 12,64%.
В Житомирской области поддержка Зеленского составила 27,83%, Порошенко — 15,94% (на втором месте в регионе — Юлия Тимошенко с показателем 17,42%).
В Закарпатской области за Владимира Зеленского проголосовали 38,35% избирателей, за Петра Порошенко — 11,41%.
В Запорожской области 39,75% избирателей поддержали Зеленского, а 8,76% - Петра Порошенко.
Избиратели Ивано-Франковской области 21,30% голосов отдали Петру Порошенко, 16,07% - Владимиру Зеленскому.
В Киевской облати 30,86% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, 18,56% - за Петра Порошенко.
В Кировоградской области 34,52% человек отдали голоса Владимиру Зеленскому, 11,79% - Петру Порошенко.
ЦВК підводить підсумки голосування у першому турі #вибори2019. Так проголосували у Вінницькій області. pic.twitter.com/xoEjfWtFmq— Civil Network OPORA (@opora) 7 апреля 2019 г.
По итогам рассмотрения протокола комиссия включила в повестку дня вопрос о назначении второго тура выборов.
В настоящее время заседание комиссии продолжается.
Напомним, европейские дипломаты назвали выборы президента в Украине честными и прозрачными. Также «ФАКТЫ» писали о том, с каким обращением к украинцам выступил Петр Порошенко накануне установления окончательных результатов выборов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!