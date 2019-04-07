Мировое турне Spice Girls не состоится из-за лесбийского скандала (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 7 апреля, стало известно, что широко разрекламированное мировое турне знаменитой британской поп-группы Spice Girls не состоится. Причина — ссора между Мелани Браун и Джери Хорнер. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Мел Би по прозвищу Scary Spice в интервью заявила, что у нее был секс с Джери Холлиуэлл по прозвищу Ginger Spice в начале их совместной карьеры. Это признание произвело эффект разорвавшейся бомбы. Можно было подумать, что Мелани сделала это с ведома и согласия Джери для привлечения дополнительного внимания к воссоединению группы. Ведь многие поклонники Spice Girls выражали недовольство тем, что не увидят своих любимиц в полном составе, поскольку Виктория Бекхэм (Posh Spice) отказалась участвовать в предстоящих концертах.

Мелани Браун и Джери Холлиуэлл в 1994 году

Однако эта версия оказалась ложной. Слова Мелани Браун так огорошили Джери Хорнер, которая уже несколько лет поддерживает имидж добропорядочной супруги и матери (певица вышла замуж в 2015 году, у нее двое детей), что некоторое время она молчала. А потом заявила, что абсолютная ложь Мел Би причинила ей боль. К этому моменту нашлись люди, которые подтвердили признание Scary Spice. Это придало ей уверенности. Мелани заявила, что у нее с Джери был не случайный единичный секс, а якобы их роман длился целый год.

Кристиан и Джери Хорнер поженились в 2015 году

Как сообщает британская газета The Mirror, Браун очень не понравилось, что Хорнер выставила ее лгуньей. Источники издания утверждают — Мелани возмущена и не понимает, почему Джери отказывается сказать правду. Она относится к этому так, словно Ginger Spice пытается «стереть историю группы».

Мелани Браун, Джери Хорнер, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм еще недавно были уверены, что воссоединение принесет им огромные деньги

The Daily Mail пишет, что Эмма Бантон (Baby Spice) и Мелани Чисхолм (Мелани Си или Sporty Spice) тщетно пытаются примирить рассорившихся подруг. Их усилия привели к тому, что четверка согласилась дать только запланированные концерты в Великобритании. И то, связано это скорее с жесткими условиями уже подписанного контракта. А вот поклонников группы в США, Австралии и ряде других стран ждет глубокое разочарование. Страсти накалены настолько, что Мел Би и Джери отказываются находиться вместе в одной комнате. Во время репетиций они не разговаривают друг с другом. Все это делает невозможным даже небольшое турне. Поэтому принято решение завершить его уже 15 июня.

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