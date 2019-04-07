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В Киеве велосипедист сбил маму с ребенком прямо на пешеходном переходе: в сеть попало видео
В одном из жилых микрорайонов под Киевом в воскресенье, 7 апреля, произошло ДТП с участием велосипедиста. Он сбил на пешеходном переходе няню с ребенком в коляске, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Больше всех пострадала женщина — она получила переломы ребер и сотрясение мозга.
У малыша — ссадины и ушибы.
15-летний виновник аварии с места ДТП сбежал.
Очевидцы опубликовали видео с места аварии.
В комментариях к ролику пользователи призывают родителей обучать правильному поведению при вождении велосипеда и обеспечить их качественными средствами защиты, как минимум — велошлемом.
Происшествия с участием велосипедистов в Киеве давно не редкость. Правда, в большинстве случаев именно они становятся жертвами аварий. Так, в конце 2018 года пьяный полицейский на авто тяжело травмировал велосипедиста в Соломенском районе.
А в Полтаве в январе 2019 года возобновили расследование смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста.
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