Источник сообщил об увольнении главы Одесской ОГА

Политика

Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Об этом сообщил источник «ФАКТОВ» в Одессе.

Кроме главы Одесской ОГА, уточняет собеседник, потеряли свои должности еще несколько руководителей областей.

Основанием для увольнения, по данным источника, стали результаты первого тура президентских выборов в Одесской области. Так, в соответствии с окончательным протоколом Центральной избирательной комиссии, в регионе первое место занял Владимир Зеленский (набрал 41,26% голосов), тогда как действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку только 9,08% избирателей, и его опередил лидер «Оппоционного блока «За життя» Юрий Бойко (21,92% голосов).

Официально распоряжение об увольнении Степанова и его команды будет опубликовано в среду, 10 апреля, после заседания Кабинета Министров.

Максим Степанов занимал пост с января 2017 года. До этого возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг».

Как сообщали «ФАКТЫ», 6 апреля стало известно, что заявление об отставке подал губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

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