Мир

В России баранов резали прямо во дворе многоэтажки: сеть в шоке (фото)

В Новосибирске прямо во дворе многоэтажного дома резали баранов, причем все происходило на глазах у проходивших мимо детей. История получила широкую огласку в соцсетях, однако в основном после возмущения очевидцев — по их словам, доморощенные мясники даже не убрали за собой.

«Для этого занятия специальные помещения есть, а не двор общественный. Дичь какая-то», — написал в соцсети один из местных жителей.

Другой предположил, что резню устроили горожане, которых делать это «вынуждают традиции» и призвал их впредь следить, чтобы «никого непричастного это не задевало».

Свидетелями кровавого происшествия стали дети

Напомним, в конце февраля 2019 года в Иркутской области РФ шаманы умертвили нескольких верблюдов, и сожгли трупы животных ради укрепления России. Однако уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» в Следкоме РФ решили не возбуждать.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter