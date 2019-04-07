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В России баранов резали прямо во дворе многоэтажки: сеть в шоке (фото)
В Новосибирске прямо во дворе многоэтажного дома резали баранов, причем все происходило на глазах у проходивших мимо детей. История получила широкую огласку в соцсетях, однако в основном после возмущения очевидцев — по их словам, доморощенные мясники даже не убрали за собой.
«Для этого занятия специальные помещения есть, а не двор общественный. Дичь какая-то», — написал в соцсети один из местных жителей.
Другой предположил, что резню устроили горожане, которых делать это «вынуждают традиции» и призвал их впредь следить, чтобы «никого непричастного это не задевало».
Свидетелями кровавого происшествия стали дети
Напомним, в конце февраля 2019 года в Иркутской области РФ шаманы умертвили нескольких верблюдов, и сожгли трупы животных ради укрепления России. Однако уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» в Следкоме РФ решили не возбуждать.
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