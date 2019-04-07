Целую африканскую страну отключили от электричества

Мир

На всей территории Судана снова отключили электричество. Об этом заявило местное министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества, сообщает Telegram-ресурс @tv360ru.

«На всей территории Судана отключили электричество. Причины произошедшего неизвестны. Сообщается, что специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии», — говорится в сообщении.

В соцсетях едко отреагировали на очередной блэкаут.

«Хорошо, что в нормальных странах путины есть. Сирия, Венесуэла, ЦАР, КНДР, Судан», — перечислил пользователь Фобиофоб в Twitter.

Хорошо, что в нормальных странах путины есть. Сирия, Венесуэла, ЦАР, КНДР, Судан. — Фобиофоб (@Fobiof0b) 7 апреля 2019 г.

Масштабные перебои с электричеством местные жители испытывают с начала года — в январе и феврале Судан также оказался полностью обесточенным. На ситуацию не повлияло даже достижение договоренности с Египтом о поставке своей электроэнергии в эту страну через подстанцию Toshka. Соответствующее соглашение было подписано в феврале после встречи египетского премьера Мустафы Мадбули с профильными министрами Судана. А в конце 2017 года Россия и Судан подписали соглашение о реализации проекта сооружения АЭС в этой стране.

Напомним, Венесуэла тоже периодически остается обесточенной. Отключения электричества привели к гибели многих больных венесуэльцев, которые в момент блэкаута оказались в клиниках. В сети появилось фото обесточенной страны из космоса.

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