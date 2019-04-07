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Политика

Порошенко назначил Зеленскому встречу: названы дата и время (видео)

20:25 7 апреля 2019 442
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко ждет своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК «Олимпийский». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

Он напомнил, что это место для дебатов ранее выбрал именно Зеленский.

«14 апреля, в следующее воскресенье, я, на НСК „Олимпийский“, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем», — сказал Порошенко.

Для обеспечения максимальной открытости дебатов он пригласил на стадион зрителей, и все каналы. Кроме того, по словам Порошенко, это необходимо, чтобы не дать Зеленскому «соскочить с этого предложения».

Напомним, что на платформе онлайн-объявлений OLX аферисты уже продавали билеты на президентские дебаты с датой 19 апреля за 187 гривен.

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