Украина

В сети аферисты уже вовсю торгуют билетами на дебаты Порошенко и Зеленского

Не успели победители первого тура президентских выборов Владимир Зеленский и Петр Порошенко объявить о дебатах на НСК «Олимпийский», как на платформе онлайн-объявлений OLX неизвестные уже продают несуществующие билеты.

Как сообщает УНН, в объявлении указано, что билет на дебаты на 19 апреля 2019 года можно приобрести за 187 гривен.

Незнакомец обещал после получения денег прислать на почту журналистки «нотариально заверенный билет».

После того, как журналист УНН перечислила средства на карту, которую мужчина ей прислал в смс-сообщении, его сотовый телефон стал недоступен для звонков. Но объявление на OLX до сих пор активно.

Напомним, журналист и медиаменеджер Зураб Аласания заявил о начале переговоров относительно организации дебатов кандидатов в президенты Украины перед вторым туром выборов. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТСУ) заявила об имеющихся технических возможностях провести дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский».

Как сообщали «ФАКТЫ», штаб действующего президента Украины Петра Порошенко выразил готовность оплатить половину стоимости проведения дебатов со своим соперником на выборах-2019 Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийском». Об этом на брифинге сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, важным условием такого со-финансирования является подтверждение кандидатом легальности внесенных средств и указание их происхождения.

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