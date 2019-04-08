Помогал армии и сам ездил на фронт: трагически погиб крупный украинский бизнесмен

Происшествия

В ДТП под Киевом погиб бизнесмен Владимир Слабовский (на фото слева). Он был генеральным директором крупной агропромышленной компании Allseeds, но запомнили его еще и как волонтера: в 2014—2015 году Слабовский сам собирал и развозил необходимую помощь для бойцов на передовой.

О трагедии детально рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. «Он (Слабовский) сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом… Компания купила и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок. МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт… Он перечислил 500 тысяч на закупку большой и самой современной палатки для комфортного размещения бойцов, а также других предметов снабжения на базу, и эта палатка на полигоне в Старе стоит до сих пор, сотни бойцов отдыхают в комфортных условиях», — вспоминает Бутусов.

«Слабовский был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами», — добавил журналист.

Напомним, на выходных 6−7 апреля в Киеве и ближайшем пригороде случилось много ДТП с пострадавшими. В Киевской области на дороге погибли девушки-пешеходы, а в столице сбили мужчину, бежавшего через оживленную трассу.

Фото vap.org.ua

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