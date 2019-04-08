- 8:19 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 8:11 Масштабный пожар в Киеве уничтожил сразу несколько жилых домов: район остался без света
- 8:06 Предотвратили аварию в киевском метро: ученые придумали, как избавиться от тумана в «тайных» тоннелях
- 8:04 Когда меня в Страсбурге спрашивают: «Кто такой Зеленский?», мне нечего ответить, — известный дипломат
- 7:35 Где смотреть онлайн «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 7:33 Помогал армии и сам ездил на фронт: трагически погиб крупный украинский бизнесмен
- 7:33 Близнецов ждет карьерный рост, а Скорпиона — прибыль: гороскоп на неделю
- 7:32 Почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес: продукты, способствующие похудению
- 7:08 Ревность Тины Кароль и признание Дана Балана: чем запомнился первый прямой эфир «Голосу країни»
- 7:08 На Украину обрушатся дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
Помогал армии и сам ездил на фронт: трагически погиб крупный украинский бизнесмен
В ДТП под Киевом погиб бизнесмен Владимир Слабовский (на фото слева). Он был генеральным директором крупной агропромышленной компании Allseeds, но запомнили его еще и как волонтера: в 2014—2015 году Слабовский сам собирал и развозил необходимую помощь для бойцов на передовой.
О трагедии детально рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. «Он (Слабовский) сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом… Компания купила и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок. МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт… Он перечислил 500 тысяч на закупку большой и самой современной палатки для комфортного размещения бойцов, а также других предметов снабжения на базу, и эта палатка на полигоне в Старе стоит до сих пор, сотни бойцов отдыхают в комфортных условиях», — вспоминает Бутусов.
«Слабовский был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами», — добавил журналист.
Напомним, на выходных 6−7 апреля в Киеве и ближайшем пригороде случилось много ДТП с пострадавшими. В Киевской области на дороге погибли девушки-пешеходы, а в столице сбили мужчину, бежавшего через оживленную трассу.
Фото vap.org.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..