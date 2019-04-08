Происшествия

Масштабный пожар в Киеве уничтожил сразу несколько жилых домов: район остался без света (фото)

В Киеве в частном секторе на улице Гомельской (Подольский район) случился масштабный пожар. Сгорел одноэтажный жилой дом и три расположенных рядом строения. Пламя грозило распространиться на соседние жилые дома, пожар удалось ликвидировать лишь спустя четыре часа.

Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья. В огне уже были 200 квадратных метров территории, пламя охватило жилой дом и гараж. Пока пожарные пытались локализовать огонь, в хозяйственных постройках взорвалось несколько газовых баллонов. В результате площадь пожара значительно увеличилась — до 600 квадратных метров.

Быстро справиться с огнем не удалось: территория была плотно застроена и захламлена горючими материалами. Не оказалось поблизости и нормальных пожарных гидрантов — все, которые удалось найти, были со слабым давлением воды. Пожарным пришлось тянуть магистральную линию за 700 метров.

При пожаре пострадавших не было. Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются. На время ликвидации пожара район пришлось отключить от электричества.

Напомним, 29 марта в Киеве горела многоэтажка в Оболонском районе, а до этого в городе сгорела СТО с автомобилями.

Фото ГУ ГСЧС в Киеве

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