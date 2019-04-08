В Днепре двое парней ради забавы сбросили мужчину с моста: подробности страшного убийства (видео)

Происшествия

В Днепре стали известны подробности жестокого убийства мужчины возле кафе «Поплавок» на Сичеславской набережной. Двое юношей 22 и 26 лет поконфликтовали с 48-летним мужчиной, избили его и сбросили с моста в реку. Случилось это ранним утром 6 апреля, около 6 часов.

Свидетели трагедии обезвредили двоих злоумышленников и удерживали их до прибытия полиции. Сейчас юноши под стражей, им инкриминируют умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Вызванные на место спасатели вытянули мужчину из воды, но пострадавший не выжил. Медицинские работники констатировали летальный исход.

Опрос задержанных подтвердил, что причиной для преступления стал острый бытовой конфликт. Свидетели указывают, что оба юноши были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, глава Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин после задержания подозреваемых продемонстрировал отснятое видео с моментом сбрасывания мужчины в реку. А в регионах говорят о появившейся у подростков жестокой «забаве»: без причины избивать пожилых и слабых людей.

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