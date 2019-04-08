Шоу-бизнес

Солистка Freedom Jazz во второй раз стала мамой (фото)

Певица Анастасия Малега, солистка группы Freedom Jazz, занявшей в Национальном отборе на «Евровидение» второе место, во второй раз стала мамой. Артистка в социальных сетях сообщила о появлении на свет «купидончика». 2 апреля Настя родила настоящего богатыря — мальчика весом 4600 г и 57 см. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

«Мы так счастливы! Наконец-то свершилось прекрасное и радостное событие! 2 апреля наша Анастасия воспроизвела на свет чудесного Купидончика, который, посмотрев ей в глаза, спросил: «Мам, так мы едем на Евровидение, или нет?» — сообщили на официальной странице группы в Instagram.

Анастасия была не так многословна. Она опубликовала бирку из роддома. Это второй ребенок в семье Анастасии и ее мужа Романа Солука. Они также воспитывают старшую дочку.

Напомним, после отказа победительницы Нацотбора MARUV ехать на «Евровидение», Freedom Jazz также дали задний ход. Свое решение они объяснили тем, что не хотят вносить раскол в общество.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что российская певица Саша Савельева впервые стала мамой.

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