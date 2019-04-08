- 9:45 Солистка Freedom Jazz во второй раз стала мамой
- 9:42 Близнецов ждет карьерный рост, а Скорпиона — прибыль: гороскоп на неделю
- 9:34 Вернуть территории и поклонится в ноги: Профессор Лебидинский мощно обратился к россиянам из-за Украины
- 9:29 Николь Кидман удивила декольте в стиле Ким Кардашьян
- 9:23 В Днепре двое парней ради забавы сбросили мужчину с моста: подробности страшного убийства
- 9:08 Горело сутки: ВСУ не дали боевикам восстановить позицию под Ясиноватой
- 8:49 Внучка Елизаветы II собралась замуж: бойфренд принцессы Беатрис поселился у нее в Сент-Джеймсском дворце
- 8:47 В ЦИК сделали решительное заявление о дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский"
- 8:41 Ревность Тины Кароль и признание Дана Балана: чем запомнился первый прямой эфир «Голосу країни»
- 8:19 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Солистка Freedom Jazz во второй раз стала мамой (фото)
Певица Анастасия Малега, солистка группы Freedom Jazz, занявшей в Национальном отборе на «Евровидение» второе место, во второй раз стала мамой. Артистка в социальных сетях сообщила о появлении на свет «купидончика». 2 апреля Настя родила настоящего богатыря — мальчика весом 4600 г и 57 см. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.
«Мы так счастливы! Наконец-то свершилось прекрасное и радостное событие! 2 апреля наша Анастасия воспроизвела на свет чудесного Купидончика, который, посмотрев ей в глаза, спросил: «Мам, так мы едем на Евровидение, или нет?» — сообщили на официальной странице группы в Instagram.
Анастасия была не так многословна. Она опубликовала бирку из роддома. Это второй ребенок в семье Анастасии и ее мужа Романа Солука. Они также воспитывают старшую дочку.
Напомним, после отказа победительницы Нацотбора MARUV ехать на «Евровидение», Freedom Jazz также дали задний ход. Свое решение они объяснили тем, что не хотят вносить раскол в общество.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что российская певица Саша Савельева впервые стала мамой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..